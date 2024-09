Los perros son una especie dormilona por naturaleza , por lo que todo lo vinculado a sus largas siestas durante el día y la noche son motivo de investigación científica para entender sus comportamientos, estado de salud e incluso la forma en que sueñan.

De acuerdo con la ciencia, los perros tienen sueños similares a los de los humanos y el movimiento que hacen mientras duermen, al igual que los ladridos, gruñidos o ruidos, es el reflejo de ellos.

En una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), hecha a lo largo de 20 años, los científicos encontraron que los roedores recordaban eventos de la vida real y los trasladaban a sueños complejos, como los de los humanos.

Se cree que sucede lo mismo en el ciclo del sueño de los canes o al menos de forma similar, en el que trasladan imágenes, ruidos y experiencias vividas mientras están despiertos a un escenario de sueño, en el que se mueven, aullan y ladran.

Los especialistas llegaron a esta conclusión después de analizar la actividad cerebral de ratas que pasaron todo el día corriendo por un laberinto y la compararon con su actividad cerebral durante el sueño REM, que es el periodo en el que ocurren los sueños más memorables y vívidos y en el que se procesa la memoria.

“Lo que descubrieron fue que las mismas áreas del cerebro de las ratas se iluminaban durante el sueño REM que cuando corrían por el laberinto, lo que sugiere que era probable que las ratas estuvieran soñando con el laberinto”, explica la investigación.

De hecho, con esta investigación se llegó a la conclusión que todas las especies animales vertebradas pueden soñar y no es un acto nato de los seres humanos.

¿Con qué sueñan los perros?

La ciencia estima que los perros sueñan “cosas de perros”, con un patrón de sueño similar al patrón de los humanos.

“Los perros probablemente sueñan con sus dueños y con interactuar con otros perros y con personas que les agradan”, dijo en un informe José Arce, vinculado a la investigación, veterinario y ex presidente de la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense.

La forma en que sueñan y las cosas con las que lo hacen varían de acuerdo a lo vivido durante el día, la edad de los perros y sus tamaños, dicen los expertos.

En un informe separado, los especialistas de American Kennel Club dicen que los perros más pequeños tienen una mayor frecuencia de sueños que los perros más grandes, aunque de duración más corta.

¿Los perros tienen pesadillas?

En los humanos, los sueños van de la mano con las pesadillas, por lo que se cree que sucede lo mismo con los perros y, en general, con otros animales.

Varios estudios han identificado que las posibles pesadillas originan más inquietud en los animales que en un sueño normal, con gimoteos, patadas sin control, gruñidos e incluso mordidas aún estando dormidos.

Se recomienda no consolar a los perros mientras duermen o despertarlos mientras presentan estos comportamientos debido a que pueden ser agresivos sin que ellos están conscientes, debido a que es un reflejo de supervivencia.

“Cuando un perro gruñe, eso es algo con lo que no me metería. Hay que tener mucho cuidado con su boca, porque a veces te muerden, no a propósito, pero no tienen ningún control”, señala Arce.