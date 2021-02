La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos informó que al menos siete personas fueron hospitalizadas por un brote de listeria vinculado a quesos frescos “estilo hispano”, al este del país.

Luego de las primeras investigaciones, la FDA detectó que los siete casos de infecciones por listeria monocytogenes en Connecticut (1), Maryland (4), Nueva York (1) y Virginia (1).

Los pacientes infectados, todos latinos, fueron hospitalizados luego de presentar los síntomas. De las cuatro personas entrevistadas, tres aseguraron que habían comido queso fresco antes de enfermar.

Después de registrar un caso de listeria, el Departamento de Salud Pública de Connecticut tomó una muestras de los quesos “estilo hispano” vendidos en la misma tienda en donde el paciente compró el alimento que lo enfermó.

La dependencia identificó la presencia de listeria monocytogenes en los quesos de la marca El Abuelito, de 10 onzas, con fecha de vencimiento del 26 de febrero y lote A027. Sin embargo, se están realizando más análisis de las muestras para determinar si se trata de la misma cepa que enfermó a siete personas.

Luego de la advertencia de la FDA, la compañía y los establecimientos comerciales comenzaron con el retiro de los quesos de la marca El Abuelito.

Outbreak Update: Sample analysis finds Listeria in El Abuelito Queso Fresco cheese. FDA and @CDCgov will continue its investigation of this multistate Listeria outbreak potentially linked to Hispanic-style fresh & soft cheeses. https://t.co/FE3FTtcwdI pic.twitter.com/sy12zxCmoR