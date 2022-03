¿Cuáles son los mejores lugares para vivir en Estados Unidos en 2022?

La decisión de encontrar un nuevo lugar para vivir siempre resulta complicada, en especial porque se debe considerar varios factores antes de hacer la mudanza, como el lugar, las oportunidades laborales, costos de vida, ambiente, atención médica, clima e incluso la proximidad con servicios básicos.

Para facilitar la transición de un hogar a otro, el sitio de clasificación y revisión en Estados Unidos, Niche, realizó una investigación que se encargó de encontrar los mejores lugares para mudarse en 2022, basada en estadísticas y comentarios de expertos en vivienda.

La clasificación Mejores lugares para vivir en Estados Unidos en 2022 fue hecha con datos de la Oficina del Censo, datos de seguridad del FBI, datos de la Oficina de Estadísticas Laborales e informes de salud de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Otros factores que tomó en cuenta incluyeron asequibilidad, ofertas en el mercado inmobiliario, diversidad, cantidad y calidad de escuelas en las áreas y accesibilidad para peatones.

Niche consideró estos factores para encontrar los mejores lugares, ciudades, suburbios, condados y códigos postales investigando los lugares con una población superior a los 10 mil habitantes, es decir, a las grandes ciudades.

Si bien con la pandemia las mudanzas o compras de nuevas propiedades para residir se vieron interferidas, la investigación encontró que entre los poblados más pequeños y amplias zonas urbanas, éstas continúan siendo las más atractivas y elegidas para llamarlas hogar y para trabajar.

Las mejores ciudades para vivir en 2022 en Estados Unidos

6. Ann Arbor, Michigan

Es considerada una de las mejores ciudades para criar a una familia en todo el país, según la investigación, tiene atractivas ofertas académicas de alto perfil, viviendas asequibles, abundante empleo y atracciones como Matthaei Botanical Gardens, University of Michigan Museum of Art, University of Michigan, County Farm Park y Gallup Park.

5. Overland Park, Kansas

Dentro de la amplia investigación de Niche, Overland figuró como la mejor ciudad para comprar una casa en el país, según el valor de vivienda, los impuestos sobre la propiedad, tasas de propiedad, tenencias inmobiliarias y costo de vida en general.

Ubicado en Kansas City, Overland Park brilló por sus ofertas académicas, tasas altas de empleo y actividades al aire libre seguras y atracciones para toda la familia.

4. Arlington, Virginia

Obtuvo su lugar en el número cuatro debido a sus buenas escuelas públicas, vida nocturna, destino de viajeros internacionales, transporte público accesible, belleza y seguridad.

Debido a su cercanía con Washington DC, tiene líneas del metro que conectan a los viajeros diarios con facilidad y rápido.

Algunas atracciones de Arlington incluyen el Pentagon Memorial, John F. Kennedy Gravesite, Fort Mayer, The Observation Deck at CEB Tower, Air Memorial y Signature Theater, consideradas por TripAdvisor como las mejores opciones de visita en 2022.

3. Naperville, Illinois

Se trata de un suburbio de Chicago que fue nombrado como el mejor lugar para criar a una familia en todo el país, según Niche.

Naperville presume de tener las mejores escuelas públicas, una baja tasa de criminalidad y un costo de vida bastante asequible para familias de hasta cuatro personas.

Entre otros atractivos, el suburbio es famoso por sus actividades al aire libre, paseos por el río, museos y centros comerciales.

2. Cambridge, Massachusetts

En el ranking de Niche, esta ciudad fue nombrada la mejor para jóvenes profesionales en América, gracias a sus residentes jóvenes que se mudaron para ocupar sus bastantes oportunidades laborales, acceso al entretenimiento y vida nocturna, restaurantes, espacios públicos y viviendas asequibles.

Además de todos estos atractivos, Cambridge es el hogar de algunas de las mejores escuelas de Estados Unidos y el mundo como Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

1. The Woodlands, Texas

Se ubica en el área de Houston. Fue colocada en la primera posición del listado debido al nivel escolar que ofrecen en cuanto a calidad de enseñanza pública e instalaciones. También registró una baja tasa de criminalidad, costo de vida asequible y comodidades para toda la familia.

Entre sus atractivos turísticos resaltan sus reservas naturales, centros comerciales, vida nocturna y gastronomía.

Los mejores condados para vivir en 2022 en Estados Unidos

Niche indagó más a fondo para encontrar los mejores lugares para mudarse este año de forma específica. Los principales condados fueron:

5. Condado de Collin, Texas

4. Condado de Hamilton, Indiana

3. Condado de Johnson, Kansas

2. Condado de Oconee, Georgia

1. Condado de Los Álamos, Nuevo México

