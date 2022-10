Día de Muertos: 12 productos que no puedes pasar a EU en esta temporada

Si tienes planeado viajar a Estados Unidos en esta temporada de Día de Muertos, recuerda que hay algunos productos que no tienes permitido llevar, para evitar problemas en la frontera.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lanzó una serie de consejos para los viajeros en esta temporada de Halloween y Día de Muertos.

Los productos que están prohibidos son principalmente plantas y frutas que se usan en los tradicionales altares mexicanos y podrían causar plagas o enfermedades dañinas a la vegetación en Estados Unidos.

“Especialistas en agricultura de CBP inspeccionan todos los artículos florales y agrícolas para evitar la propagación de enfermedades y plagas y estarán atentos a estos artículos en los próximos días”, indicó la agencia a través de un comunicado de prensa.

Además, se recomienda a los viajeros que crucen durante las celebraciones de Halloween que no se maquillen o se disfracen antes de pasar por el filtro de Migración.

"Las personas maquilladas o con disfraces que oculten su apariencia pueden sufrir un ligero retraso en su entrada mientras los oficiales de CBP trabajan para confirmar su estado de admisibilidad”, advirtió la oficina estadounidense.

1) Naranja común

2) Mandarinas

3) Naranja agria

4) Lima dulce

5) Guayabas

6) Mangos

7) Melocotones

8) Granadas

9) Toronja

10) Crisantemos

11) Gladiolos

12) Murraya o jazmín naranja

La murraya corre el riesgo de albergar un insecto que puede transmitir la enfermedad bacteriana de enverdecimiento de los cítricos, que afecta la producción, la calidad y la apariencia de los árboles de cítricos.

El Departamento de Agricultura estadounidense se mantiene en alerta por este padecimiento desde que lo detectó en 2005 en Florida.

Tampoco se puede ingresar a la Unión Americana con ninguna planta dentro de una maceta con tierra y cualquier flor, planta, fruta, verdura o alimento se debe declarar a las autoridades en la frontera.

Llevar productos prohibidos a Estados Unidos sin declarar puede ser un motivo de multa para los viajeros.

En el caso de importaciones personales de artículos agrícolas prohibidos la multa va de los 300 dólares para quienes cometen la infracción por primera vez, de 500 dólares en caso de reincidir y puede llegar a los mil dólares.

Para las importaciones comerciales la sanción supera los 250 mil dólares, según CBP.

