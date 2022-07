Día Mundial del Emoji. ¿Cuándo es y por qué se celebra?

En estos tiempos de comunicación digital y uso desmedido del internet y tecnología no puede faltar el uso de caritas o emojis que demuestran nuestro estado de ánimo o expresiones a través de los mensajes que enviamos o de las publicaciones que hacemos en redes sociales.

Justamente estas representaciones gráficas actualmente tienen un impacto que trasciende las pantallas del celular y son reconocidas con su propia celebración.

Historia de los emojis

Si bien los emojis han sido un boom en los últimos años, su historia y uso se remontan a la década de los 90.

Los primeros emojis se crearon en estos años por Shigetaka Kurita, miembro de un equipo de trabajo en una plataforma de internet móvil en Japón.

El hombre vio que en los pronósticos del tiempo usaban pequeñas imágenes que mostraban el clima, por lo que decidió hacer lo mismo en línea; también se inspiró en los símbolos que se usaban en los mangas para expresar emociones.

Su resultado final fue un conjunto de 175 emojis de 12 x12 pixeles como función de mensajería.

Desde su creación fueron bastante populares en Asia, pero no en América hasta que Apple lanzó iOS 6 con emojis en el teclado, función que sólo estaba disponible en Japón.

Por su parte, National Day destaca que The New York Times fue el responsable del primer emoticón en la historia debido a un error en la impresión de una copia del discurso del entonces presidente Ambraham Lincoln en 1862.

Mientras que la antesala de los emojis fue una publicación de Buddy Icons, que en 1997 fueron pequeñas imágenes que transmitían sentimientos.

¿Cuándo es el Día Mundial del Emoji?

De acuerdo con National Day, el Día Mundial del Emoji se reconoce el 17 de julio de cada año y celebra la “obsesión por estos omnipresentes íconos gráficos” y su uso en línea.

No es una fiesta oficial y sus celebraciones normalmente se llevan a cabo en internet, ya sea en redes sociales o mensajes.

Las expresiones gráficas, de origen japonés, juegan un papel importante en la forma en que nos comunicamos, con qué intención, impacto, y con qué, señalan psicólogos e investigadores.

En 2015, la palabra emoji dominó el mundo, más allá de los teléfonos, y fue la palabra del año del Oxford Dictionary.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Emoji?

La historia de los emojis como los conocemos ahora data de la década de los 90, pero su boom en América e incluso en Europa sucedió en la década de los 2010.

Jeremy Burge, de Emojipedia, fundó la celebración no oficial en 2017, eligiendo el 17 de julio como la fecha anual.

El hombre eligió el 17 debido a que este día se muestra en el calendario de Apple desde 2002. Se desconoce por qué Apple la seleccionó e incluyó en su herramienta.

Otras aplicaciones tienen marcado el día del emoji en diferente fecha, por ejemplo, WhatsApp asignó el 24 de febrero debido a que ese día, de 2009, se incorporó a Facebook, ahora Meta.