Empresa paga $1,234 dólares por ver películas de Harry Potter

¡Atención, fanáticos de Harry Potter! Ahora hacer un maratón de la saga del mago más famoso del mundo puede tener una jugosa recompensa.

Con motivo del vigésimo aniversario de Harry Potter y la Piedra Filosofal, una empresa está premiando a los muggles de corazón con un pago de $1234 dólares por ver al menos cinco de sus películas.

USDish está buscando a alguien que pueda ver cinco de las películas de la saga y hacer un reporte sobre en qué se diferencia la experiencia de ver las películas ahora de adulto y de cuando eran niños.

El o la ganadora tendrá 15 días para cumplir el cometido.

"Eres un candidato ideal si tomas notas detalladas sobre cómo te hizo sentir cada película cuando eras niño en lugar de verlas ahora como adulto, compartes los momentos nostálgicos en tus redes sociales y, por supuesto, festejas, amigo", se lee en la convocatoria.

"Para una aventura aún más excelente, invita a tus hijos (si corresponde) a ver sus cinco favoritos contigo”.

El concurso no es exclusivo para los fanáticos de la saga, ya que si al candidato no le gusta la historia o no es su favorita, puede elegir otras cinco películas infantiles como Shrek, Anastasia, Monsters Inc., Paddington y muchas más.

O bien, pueden elegir películas de otras sagas que estén de aniversario como el Señor de los Anillos que celebra su vigésimo aniversario el 19 de diciembre, Star Trek: First Contact o Crepúsculo.

“Con muchos clásicos obteniendo remakes y celebrando aniversarios, teníamos curiosidad por saber si las películas originales todavía nos hacen sentir lo mismo que cuando las vimos por primera vez mientras crecemos”, dice el comunicado de prensa de USDish.

Además del premio monetario, el o la candidata tendrá acceso en tiempo real a las cinco películas, bocadillos de la década en que nacieron, obsequios adicionales y más sorpresas.

Las solicitudes estarán abiertas hasta el 17 de diciembre de 2021 en el sitio web de USDish (entra aquí).

Lo único que tienes que hacer es registrarte en el formulario que ofrecen, agregar cuentas de redes sociales (si es que tienes), señalar que eres mayor de 18 años, estadounidense, residente permanente o con una Green Card.

Asimismo, el formulario solicita adjuntar un video en el que se explique por qué eres el candidato ideal y qué significan las películas para ti.

Harry Potter y su impacto en la cultura pop

En 2001, el universo mágico de Harry Potter llegó a las pantallas grandes mundiales luego de haber tenido un éxito sin precedentes con las novelas literarias escritas por la británica J.K Rowling.

La primera entrega cinematográfica de la saga, Harry Potter y la Piedra Filosofal recaudó más de 950 millones de dólares y convirtió a Raniel Dadcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en los magos más queridos, famosos y recordados.

El aniversario número 20 de la primera película se celebró en noviembre pasado y su impacto entre los fanáticos ha hecho que se reestrene la Piedra Filosofal y que el cast principal haya tenido una reunión especial a través de HBO Max.

