Las 10 ciudades con las rentas de vivienda más baratas en EU (2021)

La pandemia de Covid-19 desplomó los precios de las rentas de vivienda en Estados Unidos y con las reaperturas se comenzó a recuperar el mercado, dejando cambios significativos.

La plataforma Zumper realizó un análisis de las tarifas luego del confinamiento y con el impacto de la modalidad de trabajo a distancia en la decisión de los trabajadores de dejar sus hogares en las grandes ciudades de la Unión Americana.

La compañía identificó que una de las regiones con mayor auge en los últimos meses es Austin, en Texas, gracias a la apertura de oficinas de empresas de tecnología.

Nueva York también superó por primera vez a la ciudad de San Francisco, en California, como el mercado más costoso para rentar una vivienda en Estados Unidos.

People have been making moves and we wanted to know more about them. Our latest Quarterly Report has the deets, click here. #renting #realestate