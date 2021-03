Mujer insulta a afroamericano que le pidió usar cubrebocas en NY

Una mujer de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, fue exhibida por lanzar insultos racistas contra el empleado de una panadería que el exigió que usara un cubrebocas para poder atenderla.

Los hechos filmados por un cliente ocurrieron en Davidovich Bakery, del Lower East Side de Nueva York, este fin de semana.

La comensal, acompañada de varios niños, se acercó al mostrador para realizar su pedido. Sin embargo, un trabajador del establecimiento le informó que no podría atenderla si no se cubría el rostro con una mascarilla, un requisito para todos los lugares públicos de Nueva York.

La mujer se negó a acatar la medida sanitaria y comenzó a discutir con el empleado. La guardia de seguridad de la panadería intervino en la disputa para reiterarle que debía usar cubrebocas y la comensal enfureció.

Otro cliente del establecimiento comenzó a grabar en video en cuanto la mujer se negó a usar la mascarilla.

La guardia le indicó que debería abandonar la panadería neoyorquina, ya que no sería atendida. “Sólo quiero un bagel”, respondió la mujer.

La clienta comenzó a llamar “nigga” al trabajador y ante la sorpresa de los comensales por el insulto racista reiteró: “Es lo que es. Lo acabo de decir y lo escucharon".

You'll want to hear this:



"A disgusting Karen called this gentleman a "bitch-ass nr" for denying her service at Davidovich Bakery in NYC." -via @reddit



And that right there! Is how racism is taught. In front of her kids. pic.twitter.com/PZgYhwAk4L