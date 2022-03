Precio de la gasolina en cada estado de Estados Unidos (10 de marzo)

Los precios de la gasolina en Estados Unidos se han elevado a niveles récord. El presidente Joe Biden impuso un embargo sobre el petróleo ruso y eso, sumado a la alta inflación, ha derivado en una subida de costos que ya resulta alarmante para los estadounidenses.

Cuando un periodista cuestionó a Biden sobre los altos precios de la gasolina, el presidente contestó: “No hay mucho que pueda hacer... Rusia es la responsable”.

Mientras tanto, los republicanos culpan a Joe Biden de haber frenado la explotación de petróleo en suelo estadounidense en su ánimo de transicionar a las energías limpias. “Hoy es culpa de Rusia. Antes era culpa de la OPEP y antes fue por el virus”, manifestaron, según la agencia AFP.

Lo cierto es que los altos costos de la gasolina ya impactan a millones de ciudadanos en la carga de combustible para sus automóviles e incluso en la compra de productos básicos.

Este es el costo promedio de la gasolina por galón (3.8 litros) en cada estado de Estados Unidos. El precio se muestra en dólares y es publicado por la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Es importante tomar en cuenta que las cifras abajo mencionadas son el promedio al 10 de marzo de 2022, pues en algunas localidades de California, el precio ya alcanzó los $7 dólares por galón .

Well San Luis Obispo County we have reached the $6 mark…..#GasPrice #California pic.twitter.com/zJQosuC5Wv