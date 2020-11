La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió sobre los “patrones oscuros” o dark patterns que podrían hacer comprar más a las personas en las tiendas en línea durante este Buen Fin.

La dependencia del gobierno de México explica que estos patrones podrían hacer que el consumidor gaste más o que otorgue sus datos personales. Además, los trucos incluyen en el comportamiento de las compras para hacer que se finalice una adquisición, se adquiera una suscripción o un cargo extra.

Profeco precisó que el objetivo de los dark patterns son diseños que usan los sitios de compra en línea para hacer creer que una oferta es más atractiva.

Los trucos más comunes son la desorientación visual, el lenguaje confuso, las “falsas urgencias” sobre ofertas y las opciones ocultas. Todas estas pueden ser usadas por las tiendas electrónicas durante este Buen Fin o en el Black Friday y es importante aprender a identificarlas.

Un estudio elaborado por la Universidad de Princeton y la Universidad de Chicago halló 15 formas en que más de mil 200 practican los "patrones oscuros" para manipular a las personas.

Uno de los patrones más comunes analizados fue tratar de avergonzar a los clientes. Por ejemplo, al cancelar un pedido, un portal postró la leyenda “no, gracias, no me gusta la nueva comida deliciosa”.

También se identificaron notificaciones emergentes con cronómetros que imponen una urgencia para realizar la adquisición o mensajes que afirman que el producto está por terminarse, aunque no es así realmente.

Our key innovation is a bot that automatically visits thousands of e-commerce sites, finds product pages, completes the shopping flow, and saves all the data, allowing us to scan for dark patterns in a mostly automated way using machine learning. pic.twitter.com/tdubTr4hsG