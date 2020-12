Starbucks anunció que regalará café a los trabajadores de la salud y de emergencias que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia de Covid-19 en los Estados Unidos.

La promoción de la cadena de cafeterías estará disponible durante todo el mes de diciembre en las tiendas de la Unión Americana.

Los médicos, enfermeros, paramédicos, farmacéuticos, dentistas y otros empleados de la salud podrán solicitar en las sucursales un café caliente o frío. También podrán hacer válida la promoción los bomberos, policías, terapeutas psicólogos, trabajadores sociales, personal de limpieza y todo aquel que se identifique como trabajador de primera línea.

La oferta estará disponible hasta el último día del año en las sucursales de Estados Unidos, el país más afectado por el Covid-19, con más de 13.7 millones de casos y 270 mil muertes, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. En México y Canadá no se ha hecho el anuncio.

La compañía informó en su sitio oficial que la promoción busca agradecer y “reconocer los importantes esfuerzos de la comunidad médica” y como una respuesta al aumento de contagios de coronavirus.

You’ve been there for our communities, we're here to support you.



For the month of December, we're offering front-line responders a free tall brewed or iced coffee at participating US stores. From all our partners, thank you. pic.twitter.com/L6aP8Y7TgH