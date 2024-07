Alan Cleland, el primer surfista mexicano en llegar a los Juegos Olímpicos, conquistó al público latino por su destacada participación en la competencia que se realizó en Teahupo'o, Tahití, la subsede parisina que alberga las disciplinas acuáticas.

Con un puntaje de 15.17, el competidor originario de Boca de Pascuales, Colima, logró triplicar los puntos del español Andy Criere, quien finalizó la contienda con 4.43 totales. Se despidió de París al perder contra el francés Joan Duru en octavos de final, pero, ¿quién es, cuántos años tiene y por qué dicen que no es mexicano?

¿Quién es Alan Clan, el primer surfista mexicano en los Juegos Olímpicos?

Alan George Cleland Quiñonez, más conocido como Alan Cleland, es un joven originario de Boca de Pascuales, Colima, quien después de practicar surf desde temprana edad, logró ganar una medalla de oro en ISA World Surfing Games 2023.

Para 2024, su trayectoria en una de las competencias más importantes del mundo, lo hizo formar parte de la lista oficial de los Juegos Olímpicos de París, donde completó un trabajo destacable.

“Is Alan Cleland even Mexican?”



Alan Cleland Quińonez pic.twitter.com/ZCnTe1zm9U — Wiso Vazquez (@WisoVazquez) July 27, 2024

Tras su participación, algunos usuarios debatieron sobre su nacionalidad, ya que aseguran que tiene una apariencia “no mexicana”, debido a que su padre, el surfista Alan Cleland Sr, es de presunto origen irlandés.

Sin embargo, el joven de 22 años nació el 2 de junio de 2002 en México. A pesar de que la información familiar de Cleland es privada, se sabe que su madre, quien también es originaria de México, falleció en 2019. Con una fotografía familiar, el joven surfista publicó el 8 de mayo de 2022 algunas palabras póstumas para recordarla.

“Te extraño, mamá. Ha sido difícil sin ti, pero espero que estés en un lugar mejor cuidándonos. Te quiero”, comentó.

Cleland, detenido por grupos armados

En una entrevista para Olympics, el joven mexicano narró las experiencias traumatizantes que ha vivido a lo largo de su vida, entre ellas, se encuentra la vez que fue interceptado por un grupo armado en Colima.

Cuando Cleland tenía 12 años, fue detenido por sujetos armados cuando iba de regreso a su localidad después del campeonato nacional, sin embargo, señaló que su mentalidad surfista lo hizo mantener la calma.

“En ese momento, lo único que hice fue dejarme llevar por el instinto de supervivencia. Todos los instintos entran en juego al surfear olas grandes, como no tener miedo, buscar cualquier pequeña oportunidad y vivir el presente”, comentó.

Alan Cleland.



Como se ve / Como lo ve todo México. pic.twitter.com/uvKMPKWuWo — Ricks (@RiicksTafarii) July 29, 2024

A pesar de que vivió situaciones aterradoras en su lugar de origen, el surfista comentó su entusiasmo por representar a México en los Juegos Olímpicos de París, ya que comentó que sin su país, las olas y las personas con las que creció "no sería la misma persona".

“Para mí, r epresentar a México es simplemente representar de dónde vengo . Toda mi vida se basa en el lugar donde he vivido y si no fuera por ese lugar o mi país o la gente con la que crecí o de la que me rodeé, siento que no sería la misma persona. No creo que sería ni un poquito de la persona que soy hoy si no fuera por el lugar, la ola, mi familia y todo lo que tiene que ver con el lugar donde crecí”, reveló.