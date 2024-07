Los partidos de las Chivas ya no se transmitirán por televisión abierta como lo han hecho todos estos años: en medios nacionales circuló la noticia de que el club deportivo terminaría su relación con Televisa para dar paso a un acuerdo con Amazon Prime, plataforma de streaming que pasaría todos sus juegos. ¿Cuánto costaría ver a las Chivas en Amazon? Conoce el precio.

Todo parece indicar que las Chivas del Guadalajara dejarán a Televisa y se unirán a Amazon Prime para que transmita todos sus partidos a partir del próximo torneo que esta por empezar . De acuerdo con lo dado a conocer por Récord, el anuncio de este cambio se haría a partir del 4 de julio, ya que el contrato entre el Rebaño y la televisora concluye el 3 de julio.

Hasta el momento, no ha trascendido información de que las Chivas y Televisa extiendan su contrato, por lo que se espera que el club deportivo firme con la plataforma de streaming y transmitan el primer partido de las Chivas en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Dicho encuentro sería Chivas vs Toluca, en el estado AKRON, en punto de las 19:00 horas. Aún no se informa en qué televisora pasarán el partido. Si eres aficionado del Rebaño, no te puedes perder ni uno sólo de sus juegos. Aquí te contamos cuál sería el costo de ver los partidos de las Chivas en Amazon Prime, en caso de que se dé la alianza entre el equipo y la famosa plataforma.

¿Cuánto costaría ver los partidos de las Chivas en Amazon Prime?

Actualmente, el costo para contratar un mes de Amazon Prime es de $99, tarifa que incluye Prime Video; por otro lado, el precio anual de dicha plataforma es de $1,188. Si eres fanático del Rebaño y quieres seguir a tus ídolos, considera contratar los servicios de Amazon para no perderte todos los partidos.

En Amazon Prime está disponible CHIVASTV, en el cual tienes acceso a los contenidos exclusivos del Rebaño. En dicha plataforma de streaming ya podrás ver anunciado contenido del equipo de Guadalajara, por lo que parece un hecho que terminó su relación con la televisora de San Ángel de forma definitiva.