Hoy 14 de septiembre es la esperada pelea entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el puertorriqueño Edgar Berlanga; ambos se enfrentarán por los títulos de las 168 libras, por lo que se espera un encuentro muy cerrado. Pero este combate también resultará beneficioso para ambos boxeadores, sobre todo para el Canelo, quien se llevará a casa una millonaria cifra de dinero por esta pelea en Las Vegas. ¿A cuánto asciende? Te contamos.

La pelea del Canelo contra Berlanga se celebrará hoy en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. La transmisión comenzará a las 8:45 de la noche, tiempo del centro de México, y se espera un lleno total en el recinto. El encuentro entre ambos pugilistas ha causado controversia, sobre todo por el duelo de declaraciones que tuvieron previo al evento.

Berlanga aseguró que saldrá triunfador y será campeón mundial, además, precisó que vencerá al Canelo por nocaut en el sexto round. “Voy a ser leyenda”, afirmó. Por su parte y ante tales palabras, Saúl Álvarez respondió que será una pelea muy difícil y mencionó que aunque nunca subestima a ningún peleador, él se considera “el mejor”.

En esta pelea que se transmitirá en vivo, el boxeador mexicano defenderá los tres cinturones que lo acreditan como campeón mundial supermediano de las tres asociaciones. De ganar, no sólo se llevaría el triunfo del encuentro, sino que también le espera una jugosa ganancia económica; mismo caso para Berlanga, pues la pelea de Las Vegas le llenará los bolsillos con millones de dólares.

¿Cuántos millones ganará el ‘Canelo’ por su pelea contra Berlanga?

De acuerdo con medios nacionales, la cantidad que el ‘Canelo’ Álvarez obtendría por su pelea en vivo contra Edgar Berlanga, sin importar si gana o no, sería de 35 millones de dólares, una cifra similar a la que obtuvo por su combate con Jaime Munguía. Aunque este monto sólo sería una parte de las ganancias.

Según Fox Sports, el boxeador mexicano logró un acuerdo para recibir el 35% de las ganancias generadas por las transmisiones de paga, situación que le añadiría aproximadamente otros 17.5 millones de dólares.

De la venta de boletos, se llevaría el 80% de las ganancias, lo que equivaldría a unos 13.6 millones de dólares si la T-Mobile Arena se llena por completo. La suma de las cifras da un total de 65 millones de dólares (aproximadamente mil 287 millones 409 mil 500 pesos), dinero que ganaría el Canelo por esta pelea en particular. ¡Una fortuna!

¿Cuánto ganaría Edgar Berlanga por pelea contra el Canelo Álvarez?

En el caso de Edgar Berlanga, se especula que, por pelear contra el Canelo Álvarez en Las Vegas, Nevada, podría obtener alrededor de 17.5 millones de dólares, sin embargo, el puertorriqueño desmintió la cifra. “No, no, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. No quiero hablar de eso, pero eso no es. Eso es demasiado alto. Oh, Dios mío. Eso es mucho”, mencionó.