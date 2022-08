¿Cuántos partidos recibirá México en el Mundial 2026?

¿Ya te estás preparando para la Copa Mundial de futbol que se realizará en 2026? Debido a que será el primer torneo de la FIFA con sede en tres países, tendrás más oportunidades de ver uno de los encuentros. Estados Unidos, Canadá y México recibirán los partidos, pero no en la misma proporción.

Para el torneo de 2026 se seleccionaron en total 16 ciudades para los partidos. La mayoría son ciudades estadounidenses, sólo tres se encuentran en México y otras dos en Canadá.

En la Unión Americana, las ciudades mundialistas son: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles y Miami. También recibirán encuentros Filadelfia, Nueva York, San Francisco y Seattle.

Para Estados Unidos será la segunda ocasión que organizará un mundial de futbol, luego de ser sede en 1994.

Las ciudades canadienses que eligió la FIFA para el Mundial 2026 fueron Toronto y Vancouver. Esta será la primera vez que Canadá organizará el evento.

En México, las ciudades sede serán Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Este caso es especial, ya que México se convertirá en el único país en el que se han jugado tres copas del mundo. La nación organizó también los mundiales de 1970 y 1986.

La de 2026 será la Copa del Mundo más grande que se haya realizado, ya que por primera vez participarán 48 equipos, así que en total se realizarán 80 partidos, 16 menos que en los eventos pasados.

Los equipos se organizarán en 16 grupos de tres equipos y los dos primeros avanzarán a la fase de eliminatorias.

La FIFA todavía no ha anunciado si Estados Unidos, México y Canadá recibirán su clasificación automática por ser los países sede del evento.

El día de la inauguración del Mundial 2026 los tres países organizarán un partido, aunque todavía no se ha informado la sede del primer encuentro.

De los 80 partidos que se jugarán, Estados Unidos recibirá 60, mientras que Canadá y México recibirán 10 cada uno.

Los partidos de las fases de grupos y de octavos de final se llevarán a cabo en México y Canadá, mientras que los encuentros a partir de cuartos de final se realizarán en la Unión Americana. La final del Mundial también se organizará en la Unión Americana, pero todavía no se ha informado en qué estadio.

Estadio Azteca: ubicado al sur de la Ciudad de México, este recinto se convertirá en el único en el mundo en recibir partidos de tres mundial de futbol. El Coloso de Santa Úrsula tiene una capacidad para 87 mil 523 aficionados y se espera que sufrá una modificación para el torneo de 2026.

Estadio BBVA: la sede de los Rayados de Monterrey también tendrá que ser modificado para el Mundial de 2026, especialmente con la instalación de un sistema de ventilación para la cancha.

Estadio Akron: la casa de las Chivas del Guadalajara recibirá en sus intalaciones con tecnología de punta a los jugadores y aficionados del futbol en 2026, con una capacidad para más de 45 mil personas.

La FIFA todavía no ha anunciado el número de partidos que se realizarán en cada recinto.



The first Mexican city to be announced as a #FIFAWorldCup 2026 Host City is Guadalajara! #HostCity2026 pic.twitter.com/OD7uJYjCCL