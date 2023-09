El mexicano Héctor Herrera, figura del Houston Dynamo, subrayó este martes la ilusión y las ganas con las que afronta su equipo la final de este miércoles de la Copa US Open frente al Inter Miami de Lionel Messi , a quien definió como "el mejor del mundo y el mejor de la historia".

"Para nosotros es una motivación poder jugar contra él. He tenido la oportunidad de jugar muchas veces (contra él) y es algo que te motiva, te ilusiona poder ganarle", dijo en una rueda de prensa sobre el astro argentino, cuya participación en la final todavía está en duda por sus problemas musculares.

"Conociendo al 'Tata' (Gerardo Martino) y como se manejan ahí, estarán esperando para ver si puede jugar o no porque sabemos de lo que es capaz dentro de la cancha. Pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, en lo que nos toca hacer a nosotros", añadió.

Con Herrera y el panameño Adalberto Carrasquilla como referentes, el Houston Dynamo jugará esta final en el DRV PNK Stadium, el campo del Inter Miami, a partir de las 20.30 horas del miércoles (00.30 horas GMT del jueves).

La presencia o no de Messi en esta final se ha llevado todos los titulares de la previa y el centrocampista mexicano advirtió del peligro de 10 de la albiceleste en el campo.

"Lo he dicho muchas veces: parece que no está en el partido y no encuentra los espacios, pero en el momento en el que le das el mínimo espacio él lo aprovecha", indicó.

"No hay una teoría para pararlo. Creo que habrá trabajar muy bien como equipo y que pase lo que Dios quiera", explicó.

Aunque el Inter Miami parte en principio como favorito, ya que tendrá el apoyo de su afición, Herrera señaló que el conjunto de Houston "está tranquilo, está motivado, está consciente".

"Creo que hemos venido haciendo las cosas bien y esa es nuestra fortaleza: el grupo y la unión que tenemos", señaló.

Herrera, que llegó a la MLS el año pasado, ha sido clave en el buen curso del Dynamo, que es cuarto en la Conferencia Oeste de la MLS y suma cinco victorias, dos empates y una derrota en sus últimos ocho encuentros.

"Lo dije a mi llegada: venía a cambiarle la historia al club, a ponerlo a competir contra los mejores equipos de la liga, venía a ganar títulos", recordó.

"Esta es mi primera temporada completa y creo que lo estamos haciendo muy bien, pero queremos muchísimo más (...). Mañana tenemos una gran oportunidad para hacer historia, para darle una alegría a nuestra gente, a nosotros mismos y a nuestras familias (...). Va a ser un día muy especial si logramos llevar la copa a casa", agregó.

Además de Messi, Herrera también tuvo palabras de elogio para Sergio Busquets, quien, en su opinión, es "si no el mejor uno de los mejores jugadores en su posición".

"Lo admiro muchísimo por su tranquilidad, por su forma de jugar", dijo. "Siempre sale jugando con esa tranquilidad y encuentra pases que nadie ve", agregó al subrayar que le resultará un placer volver a enfrentarlo.

Por último, Herrera destacó, asimismo, "la muy buena relación" que tiene con Martino, con quien coincidió durante la etapa del argentino como seleccionador del Tri.

"Creo que es uno de los mejores entrenadores que me ha tocado. Si bien el final de la selección no fue lo que esperábamos todos, creo que a su llegada (a México) hizo un gran trabajo, como lo está haciendo ahora en Miami", declaró.

Dijo creer que el discurso del Tata Martino "los chicos lo han entendido a la perfección y es parte fundamental del cambio en Miami".