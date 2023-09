Como atleta de élite y uno de los mejores boxeadores de la actualidad, Saúl Canelo Álvarez gana exorbitantes cifras por año, tenga las peleas que tenga.

Forbes lo tiene en la posición número 5 en su lista de Los deportistas mejor pagados del mundo para 2023, con una ganancia anual de $110 millones de dólares entre peleas y sueldos por patrocinios y negocios personales como su restaurante de tacos en México y empresas promotoras de eventos de box.

Eso no es todo, también gana dinero con su propia línea de ropa y negocios inmobiliarios; en una entrevista con Graham Bensinger, Canelo reveló que se lleva al menos $20 millones de dólares al año con sus inversiones inmobiliarias.

Si bien no se sabe con exactitud cuánto podría obtener si gana la pelea contra Jermell Charlo, se estima que serían cerca de $50 millones.

En su última pelea en mayo pasado con John Ryder, misma que ganó, Canelo Álvarez recibió un pago de aproximadamente $14.3 millones de dólares.

El éxito y dinero predomina en su actual carrera, pero no siempre fue así, de hecho, en su primera pelea como profesional ganó apenas unos pesos comparados con sus millones.

¿Cuánto dinero ganó Saúl Canelo Álvarez en su primera pelea?

Según contó en una entrevista que sostuvo con DAZN , en su primera pelea profesional, ocurrida en octubre de 2005, sólo recibió $40 dólares: “Gané $800 pesos mexicanos por esa pelea. Tuve que pagar la mitad de eso en boletos, porque mi familia es muy grande y quería verme pelear”, dijo.

El pugilista recordó que su pelea fue contra Abraham González, en su natal Jalisco. Según lo acordado al inicio del encuentro, Canelo pactó un pago de $10 dólares, cerca de $170 pesos, por asalto.

Agregó que, aunque hizo un nocaut al final derrotando a González en el cuarto asalto, los organizadores no cumplieron con lo pactado y le dieron la mitad del dinero: “Solamente me pagaron la mitad del dinero correspondiente por mi primera pelea. Me encanta el boxeo, y nunca lo había hecho a cambio de dinero”, afirmó.

“En ese entonces, yo tenía otros trabajos. Estaba solo. No tenía hijos. No debía mantener nada y trabajaba. No necesitaba el dinero. Solamente quería pelear”.