Los estadios donde se jugará la Copa Mundial 2026

Si eres amante del futbol y quieres ir al Mundial de 2026 debes conocer las ciudades y los estadios que recibirán los encuentros en Estados Unidos, Canadá y México.

La Copa Mundial que se disputará en cuatro años será la primera en contar con 48 equipos y con tres países como anfitriones.

En estas tres naciones se seleccionaron 16 ciudades para los partidos. Del total, 11 se encuentran en la Unión Americana, tres en México y otros dos en Canadá.

Esta será la tercera vez en la que México recibirá la Copa Mundial de la FIFA, algo que no ha conseguido ninguna otra nación. Las otras ocasiones en que se realizó la competencia en México fueron en 1970 y en 1986.

Estados Unidos recibirá el Mundial por segunda ocasión, luego de organizar el evento en 1994, donde Brasil se llevó el trofeo.

Además, en 2026 Canadá recibirá por primera vez la Copa Mundial, luego de que en 2015 organizó la copa femenina.

En conjunto, se llevarán a cabo 80 partidos. Estados Unidos organizará 60 partidos, incluidos los encuentros de las rondas a partir de cuartos de final, así como la final. México y Canadá recibirán 20 partidos de las fases de grupos y octavos de final.

Estos son los estadios sede del Mundial 2026

México

En México, los estadios de tres ciudades recibirán, en total, 10 partidos del Mundial de 2026.

Estadio Azteca



Este recinto de la Ciudad de México ya albergó dos finales del torneo de la FIFA en 1970 y en 1986, y en 2026 recibirá más partidos mundialistas.

El Estadio Azteca fue inaugurado en 1962, lo que lo hace el segundo estadio más grande de América. El Coloso de Santa Úrsula también ha recibido Juegos Olímpicos, conciertos, peleas de box, partidos de la NFL y es la casa de la Selección Mexicana.

Además, tiene una capacidad para 87 mil 523 espectadores, aunque ha sufrido varias modificaciones de aforo a lo largo de los años.





Estadio Akron



Ubicado en Guadalajara, Jalisco, el Estadio Akron tiene una capacidad para más de 45 mil aficionados, en cinco niveles.

En los mundiales pasados que recibió México el estado también fue sede de algunos partidos, pero en el Estadio Jalisco. El 2026 será el año del debut mundialista del Akron de Zapopan, con tecnología de punta.

Este inmueble fue inaugurado en 2010, como casa del Club Deportivo Guadalajara. También es considerado un estadio verde por la tecnología sustentable que tiene con el tratamiento de afga , su ahorro de energía eléctrica y porque cada metro cuadrado de su césped aporta la misma cantidad de oxígeno que ocho árboles.





Estadio BBVA



La casa de los Rayados del Monterrey será el tercer estadio en recibir un partido de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El Estadio BBVA fue inaugurado en 2015 tiene una capacidad para 51 mil personas y es considerado un inmueble inteligente, por su tecnología para iluminar zonas específicas y la automatización de sus sistemas.

Además, en los siguientes años realizará una serie de modificaciones para cumplir con los requerimientos de la FIFA para el evento de 2026. Para ello, se implementará un sistema de ventilación en la cancha con la tecnología de los estadios que se usarán para el Mundial de Qatar, para que el césped se mantenga en buenas condiciones sin importar la temperatura que se registre en el ambiente.

Canadá



Estadio BC Place



El estadio sede de los BC Lions de Vancouver, en Canadá, recibirá por primera vez un Mundial de la FIFA, desde su inauguración en 1983 y renovación en 2011.

Este recinto, con una capacidad para 54 mil 500 espectadores, también es la casa de los Whitecaps de la MLS y de la selección masculina de futbol de Canadá. Además, tiene el techo retráctil más grande del mundo y más de mil 250 pantallas digitales para no perder ni un detalle del partido que se acuda a ver.

Además, al centro de la cancha tiene suspendido un tablero que proyecta imágenes en HD a los cuatro lados.

BMO Field



El BMO Field también recibe los partidos oficiales de los equipos nacionales de futbol de Canadá, del equipo oficial de Toronto y albergará encuentros para el Mundial de 2026.

Una de las desventajas de este inmueble es que tiene una capacidad para menos de 30 mil personas, por lo que tendrá que expandir su capacidad a 45 mil espectadores para recibir los partidos mundialistas.

El recinto se inauguró en 2007 y en 2012 se le instaló una cancha de pasto natural con un sistema de calefacción para que crezca durante el frío invierno en Canadá.

Estados Unidos



MetLife Stadium



MetLife Stadium, casa de los Jets y de los Giants de Nueva York, también será la sede de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Situado en East Rutherford, Nueva Jersey, este recinto tiene una capacidad para 82 mil 500 espectadores, lo que lo hace uno de los estadios de la NFL más grandes.

Fue inaugurado en 2010 con una inversión de 1.6 mil millones de dólares y no sólo alberga partidos de la NFL, también es sede de conciertos, partidos de futbol, lucha libre, entre otros.





SoFi Stadium



El SoFi Stadium de Los Ángeles, con una capacidad para 70 mil espectadores, fue el escenario del último Super Bowl y también se une a la lista de estadios que recibirá partidos mundialistas.

Además de tener una arquitectura exterior impresionante, este recinto tiene sobre la cancha la pantalla de 360 grados más grande del mundo, 6 mil 500 metros cuadrados. Sin embargo, esto no es necesario, ya que puedes observar a la perfección cada detalle del encuentro aunque te encuentres en los últimos asientos.

Este estadio fue inaugurado en 2020 con una inversión de 5 mil millones de dólares y es el hogar de los Rams y los Chargers de Los Ángeles, además se ser sede de conciertos y recibirá en 2028 la clausura de los Juegos Olímpicos.



AT&T Stadium



El AT&T Stadium es la casa de los Dallas Cowboys y la sede de eventos de talla internacional como los conciertos de U2, The Rolling Stones y Beyonce.

El estadio cuenta con una pantalla de 2 mil 322 metros cuadrados en HD al centro de la cancha y otras 3 mil televisiones en otras zonas del recinto.

Fue inaugurado en 2009 con una inversión de 1.2 mil millones de dólares y una capacidad para 80 mil aficionados.

Arrowhead Stadium



El Arrowhead Stadium, casa de los Chiefs de Kansas City, fue inaugurado en 1972, pero ha tenido varias renovaciones a lo largo de su historia para mantenerse al mismo nivel de otros estadios de la NFL.

Cuando abrió sus puertas era considerado el complejo deportivo más futurista de su época y ahora tiene una capacidad para 76 mil 416 personas.

Aunque ha recibido diversos eventos y es uno de los más icónicos de la NFL, el Arrowhead nunca ha sido la sede del Super Bowl.

NRG Stadium



Es la casa actual de los Houston Texans y fue inaugurado en 2002 como el primer estadio de la NFL con techo retráctil.

Con una capacidad para 71 mil 995 espectadores, fue sede del Super Bowl en 2004 y 2017.

El Reliant Stadium como se conocía anteriormente, también ha recibido partidos de la Copa Oro, conciertos y espectáculos de lucha libre profesional.

Mercedes Benz-Stadium



El Mercedes Benz-Stadium es la casa actual de los Atlanta Falcons y de Atlanta United de la liga MLS, además de ser la sede del Super Bowl en 2019.

Fue inaugurado en 2017 y actualmente cuenta con una capacidad para 71 mil espectadores.

Su techo retráctil, formado por ocho “pétalos” triangulares, fueron inspirados en la forma en que la luz del sol pasa a través del ojo del Panteón de Roma.

Gillette Stadium



Ubicado en Foxborough, Massachusetts, el Gillette Stadium es la casa de los New England Patriots y de los New England Revolution de la MLS.

El recinto abrió sus puertas en 2002 y posee una capacidad para 68 mil 756 aficionados.

También han sido disputados partidos de mundial de fútbol femenil en 2003, así como partidos de la Copa Oro.



Lincoln Financial Field



El Lincoln Financial Field tiene una capacidad para 68 mil 532 personas y fue inaugurado en el 2003 con un partido entre el F.C Barcelona y Manchester United.

Como casa de los Philadelphia Eagles y los Temple Owls de la NCAA, suele disputarse el clásico Army-Navy del fútbol americano universitario.

El estadio también recibió la final de la Copa Oro de 2015, partidos de rugby y conciertos de artistas como U2, Taylor Swift y Beyonce.

Hard Rock Stadium



Ubicado al norte de Florida, el Hard Rock Stadium cuenta con una capacidad para 64 mil 767 espectadores.

Es casa de los Miami Dolphins, los Miami Hurricanes de la NCAA y es sede del Orange Bowl.

También tiene numerosos eventos como partidos de lacrosse, futbol, beisbol, tenis y conciertos de Guns N’ Roses, Paul McCartney y Madonna.

Fue inaugurado en 1987 y ha pasado por numerosos cambios de nombre a lo largo de estos años. Además en el recinto se han disputado seis ediciones del Super Bowl.

Lumen Field



El Lumen Field fue inaugurado en 2002 para reemplazar al antiguo Kingdome, demolido en el año 2000.

Es el estadio de los Seattle Seahawks, Seattle Sounders de la MLS y de OL Reign de la National Women’s Soccer League.

También tiene una capacidad para 69 mil personas y posee el Récord Guinness del estadio más ruidoso del mundo.

Levi’s Stadium



Con un costo de más de mil millones de dólares, el Levi’s Stadium fue inaugurado en 2014, como un recinto ecológico de alta tecnología.

Cuenta con un “techo verde” ubicado sobre la torre de suites del estadio donde se utilizan cientos de paneles solares para cubrir algunas necesidades operativas del estadio.

Este estadio tiene la capacidad para recibir 68 mil 500 aficionados, es casa de los 49ers de San Francisco.

Además, ha recibido eventos como la WWE, el Super Bowl en 2016 y partidos de fútbol como la Copa Oro.