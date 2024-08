México está de fiesta desde que el boxeador Marco Alonso Verde, originario de Sinaloa, aseguró una medalla de bronce para el país azteca, después de ganar contra Nishant Dev en la prueba de peso wélter masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El mexicano, quien cayó al suelo entre lágrimas al saber la noticia, está en vísperas de conocer el veredicto final que lo acredite como uno de los 4 mejores boxeadores del mundo en el torneo del 6 de agosto de 2024, pero, ¿quién es?

TAMBIÉN LEE: ¿Quién es Rebeca Andrade, la brasileña que superó a la estrella estadounidense Simone Biles?

¿Quién es Marco Verde, hijo del boxeador Manuel Verde?

Marco Alonso Verde es un deportista mexicano originario de Mazatlán, Sinaloa, que se convirtió en el primer boxeador en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos desde la participación de Misael Rodríguez en Tokio 2016.

Tras cerca de ocho años de desempeñarse como beisbolista, el joven decidió seguir los pasos de su padre, el boxeador Manuel Verde, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, pero no logró regresar a México con una presea.

TAMBIÉN LEE: Juegos Olímpicos. ¿Quién es Imane Khelif, la boxeadora criticada por su nivel de testosterona?

“No me imaginaba ser boxeador. Yo nada más lo veía en la tele, porque como mi papá antes era boxeador, nunca me lo inculcó, nunca quiso. Prefirió que fuera beisbolista, pero un día me llevó y simplemente lo elegí. Creo que sentía que esto era lo que debía hacer", comentó en entrevista para Olympics.

Con 22 años de edad y 11 años de practicar box, el sinaloense ya es una leyenda del deporte en México y aseguró que está dispuesto a “darlo todo” durante su combate.

“Voy a dar todo en cada pelea, que tenga lo que tenga que pasar, creo que venimos a eso, se lo estoy dejando al destino, a Dios, por eso estoy relajado. Me voy a morir en la raya, creo que el destino y dios ya tienen planeado lo que tienen para mí, voy a cambiar el color de esa medalla”, explicó.

Además, señaló que durante su trayectoria profesional ha sufrido “muchas batallas mentales” e hizo un hincapié en la importancia de la salud mental en los deportistas.

“Creo que he sufrido mucho mentalmente estos seis meses, creo que por eso fue mucha satisfacción, lo que les digo es que sí, cuiden muchísimo su salud mental, es algo que si no estás bien acá arriba nada va a funcionar”, expresó.

¿El boxeador Marco Verde tiene novia?

El boxeador ganador de los Panamericanos Santiago 2023, comparte poco de su vida privada en redes sociales, es usual observar publicaciones enfocadas en sus entrenamientos, sus logros profesionales, su cariño por el deporte que práctica y sus viajes internacionales.

Al momento, el boxeador no ha informado ni compartido información sobre su situación sentimental, por lo que algunas usuarias aseguran que está soltero.

Canelo Álvarez le envía mensaje a Marco Verde

El Comité Olímpico Mexicano publicó un video del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en el que felicita a Marco Verde por su triunfo y expresa su apoyo durante el torneo.

“Marco, muchas felicidades! Vamos por el oro, aquí estamos apoyándote al 100%. ¡Ánimo, canijo!", señaló.