La cuenta regresiva para el Super Bowl, el mayor evento deportivo de Estados Unidos, está a punto de culminar para el placer y gusto de los fanáticos de la NFL que han esperado casi un año para su siguiente edición.

Junto al partido más importante de la NFL llega el tan esperado medio tiempo que presenta a las grandes estrellas del momento y leyendas de la música en un show único de ver.

¿Quién cantará en el medio tiempo del Super Bowl 2024?

En esta edición, el medio tiempo del Super Bowl LVIII promete pasar a la historia como uno de los más espectaculares con la participación de Usher y sus probables invitados, se especula que podrían unirse Justin Bieber o Ludacris.

Si bien no hay nada confirmado, se cree que estos dos artistas podrían subir al escenario del halftime en el Allegiant Stadium debido a que tienen éxitos históricos con Usher como Somebody to Love con Justin y Yeah! con Ludacris y Lil Jon.

Alicia Keys es otra cantante con la que Usher tiene un éxito musical y de producción llamado My Boo, pero el que podría causar sensación entre los latinos sería Pitbull, ya que tiene una colaboración famosa y trascendental con Usher llamada DJs Got Fallin’ In Love, lanzada hace casi 13 años.

Los fanáticos del k-pop no pierden la esperanza que también se incluya a Jungkook de BTS, cantante surcoreano con el que Usher lanzó la canción Standing Next To You del nuevo álbum Coming Home.

Si bien es poco probable que Jungkook aparezca porque está de servicio militar en Corea, los fans creen que el rapero y productor musical lo podría incluir en un remix con su voz grabada, convirtiéndolo en el primer artista de k-pop en figurar en un Super Bowl.

De acuerdo con la NFL, la superestrella country Reba McEntire interpretará el himno nacional estadounidense; Post Malone se encargará de cantar America the Beautiful y Andra Day, Lift Every Voice and Sing antes de que comience el juego.

Por su parte, el Allegiant Stadium también recibirá a Tiësto, el primer DJ en participar en el lado musical de Super Bowl, en un set privado previo al juego, cuando los jugadores de los Kansas City Chiefs y los 49ers de San Francisco comiencen a calentar.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el Super Bowl 2024?

El Super Bowl LVIII se verá en México por televisión abierta, en canales como Canal 5 y Azteca 7.

Asimismo, Star+ y ESPN lo pasarán en vivo; para Star se requiere la suscripción a la plataforma, mientras que ESPN es parte de televisión por cable.

En Estados Unidos, el máximo partido de la NFL será transmitido por CBS Sports, además de Paramount+ y NFL Game Pass, alojado en la plataforma de paga deportiva DAZN.

El partido comenzará a las 5 pm hora del centro de México el domingo 11 de febrero; el medio tiempo comenzará cerca de las 7 pm.