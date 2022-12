10 atracciones que iluminan la Navidad y Año Nuevo en Las Vegas

La Capital Mundial del Entretenimiento está lista para brindar las mejores fiestas decembrinas a todos sus visitantes con nuevos espectáculos de luces, atracciones inmersivas, patinaje sobre hielo, asado de bombones y espectáculos que harán que Las Vegas continúe siendo uno de los destinos favoritos para vacacionar durante esta temporada.

Todo el Strip se llena aún más de luces durante esta temporada sumando inolvidables experiencias, aquí te presentamos algunas de ellas:

1. Enchant on the Strip

Resorts World ilumina todos los días las calles de Las Vegas con “Enchant on the Strip”, la experiencia de luces navideñas en el centro turístico más nuevo del Strip, con más de cuatro millones de luces al aire libre hasta el 1 de enero. El espectáculo abarca más de 4 hectáreas (aproximadamente tres campos de fútbol) en la propiedad de Resorts World Las Vegas que también incluye: una experiencia de laberinto de luz inmersiva única en su tipo y, un árbol de 30 metros de altura, patinaje sobre hielo, entretenimiento en vivo, visitas de Papá Noel, juegos interactivos y un mercado navideño con artesanos locales.

2. Gingerbread Dreams

Por otro lado, el Conservatory & Botanical Garden del Bellagio Resort & Casino se transformó en el país de las maravillas del invierno con su exposición "Gingerbread Dreams", que se expondrá también hasta el primer día del año. Con escenas de un pueblo navideño y osos polares, asombra una casa de galleta de jengibre nevada con su chimenea humeante que se puede recorrer. La pieza central es un árbol de 12 metros, decorado con cientos de adornos y cálidas luces blancas.

3. Patinaje en hielo

Para los más activos, se puede patinar sobre hielo en más de 1,200 metros cuadrados de hielo real en el Cosmopolitan de Las Vegas, construida en la piscina del complejo. Hasta el 2 de enero, el espacio también ofrece la oportunidad de asar malvaviscos en las hogueras, beber cócteles de temporada, ver películas clásicas navideñas con una impresionante vista del Strip.

4. Fashion Show Las Vegas

Fashion Show Las Vegas trae la magia de esta temporada hasta el 26 de diciembre con una amplia gama de experiencias, incluyendo oportunidades de fotos festivas, incluyendo con Papá Noel y, una instalación navideña.

5. LINQ Promenade

Otra área que se recomienda visitar es en LINQ Promenade, donde se ubica la rueda de observación para disfrutar de espectaculares vistas, además de que la calle se engalana con exhibiciones de luces y un imponente árbol de 9 metros.

6. Fremont Street Experience

El centro de la ciudad no se queda atrás, Fremont Street Experience recuperará su Gran Menorá y su árbol de Navidad, con una celebración de encendido de la Gran Menorá prevista para el domingo 18 de diciembre.

7. The Nightmare Before Christmas

En AREA15, la nueva zona de atracciones inmersivas, ofrece una experiencia única de Navidad: ‘The Nightmare Before Christmas’ de Tim Burton. Hasta el jueves 29 de diciembre en The Portal, se disfrutará de estas proyecciones tematizadas sobre el famoso cuento de Burton, desde el suelo hasta el techo, luz y sonido envolventes y un menú de cócteles alucinantes.

8. Immersive Nutcracker

Por su parte, The Shops at Crystals presenta Immersive Nutcracker, una exposición multisensorial del clásico cuento de Navidad hasta el viernes 30 de diciembre. La experiencia de 30 minutos, que abarca 14,000 metros cúbicos, presenta una introducción al arte del ballet y la narración de cuentos, todo ello ambientado con la conocida música de Peter Ilyich Tchaikovsky.

9. El Cascanueces

Un clásico que no debe faltar es disfrutar del Nevada Ballet Theatre que presenta El Cascanueces en el Smith Center for the Performing Arts. En la celebración de su 50º año, la representación anual de la compañía se ha convertido en una tradición navideña local. Con coreografía de James Canfield, la versión del ballet clásico es un viaje mágico a través de un mundo más grande que la vida, lleno de flores que bailan el vals, hadas ágiles y nieve a la luz de la luna. El clásico navideño se representará del 9 al 24 de diciembre.

10. America's Party 2023

¡Para quienes decidan darle la bienvenida al 2023 en La Capital Mundial del Entretenimiento, disfrutarán de una noche muy iluminada!

America's Party 2023 será coproducida por Fireworks by Grucci, el cual se lanzarán desde ocho azoteas desde el sur hacia el norte; siendo MGM Grand, Aria, Planet Hollywood, Caesars Palace, Treasure Island, The Venetian Resort Las Vegas, Resorts World y The STRAT los resorts elegidos.

Con información cortesía de Las Vegas Convention and Visitors Authority y AdNova