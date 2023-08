Estados Unidos tiene algunos de los destinos más populares del mundo: Manhattan, Los Ángeles, decenas de parques temáticos y playas hermosas, como las de Miami. Sin embargo, sus atractivos turísticos van más allá y conserva lugares hermosos y únicos cuyos paisajes parecen sacados de otro planeta.

A lo largo de todo el país hay lugares que te dejarán asombrados. Aquí un top 10 de atractivos turísticos que son tan bellos como raros.

1. Olympic National Park, Washington

El Parque Nacional Olympic, en Washington, tiene uno de los bosques más sorprendentes del mundo. Se trata del Fairy Forest o Bosque Verde de Hadas, un largo sendero repleto de viejos árboles en los cuales ha crecido musgo, dándoles una apariencia de cuento de hadas.

Este lugar también es popular por tener tres ecosistemas diferentes con cascadas, árboles centenarios, picos altos de montaña, aguas termales y hasta ríos caudalosos. Fue designado Reserva Internacional de la Biósfera por la Unesco.

A path in the fairy green forest. Foto: iStock

2. Craters of the Moon National Monument, Idaho

En Estados Unidos hay un lugar que te transportará a la Luna. El Monumento y Reserva Nacional Craters of the Moon, en Idaho, es un paisaje extraño y pintoresco formado por flujos de lava.

La lava se solidificó por cerca de 7 millas, lo que da la apariencia de que el terrero está repleto de cráteres. En tu visita puedes practicar senderismo, explorar las cuevas y subir al “cono del infierno”, un cráter volcánico para disfrutar de vistas impresionantes.

El parque está abierto todos los días del año, pero el pico de visitas se produce entre finales de la primavera y principios del otoño. En el invierno hay nieve y se puede practicar esquí.

Craters of the Moon National Monument in Idaho. Foto: iStock

3. Atchafalaya Basin, Louisiana

La cuenca Atchafalaya, o pantano Atchafalaya, es el mayor pantano de Estados Unidos. Se encuentra al centro-sur de Luisiana, y tiene algunos de los paisajes más sorprendentes formados por sus árboles, musgo y “praderas acuáticas”.

“La cuenca del río Atchafalaya comenzó a formarse alrededor del año 900 d. C. cuando el poderoso río Mississippi abandonó fluyó en esa dirección durante aproximadamente 1000 años. Con el tiempo, se formaron diques naturales a lo largo del río para atrapar el desbordamiento anual, formando así un lago en el medio delimitado por un área densamente boscosa”, dice Lafayette Travel.

An egret gliding through cypress swamp in Louisiana. Foto: iStock

4. Hawaii Volcanoes National Park, Hawái

El Parque Nacional de los Volcanes es uno de los lugares más sagrados de Hawái y también uno de los atractivos turísticos más populares del estado. Tiene algunos de los paisajes geológicos más sorprendentes, extendiéndose desde el nivel del mar hasta 13,680 pies.

Además, aquí están dos de los volcanes más activos del mundo: el Kīlauea y el Mauna Loa.

Hawaii. Foto: iStock

5. The Palouse, Washington y Idaho

Se llama Palouse a un área de Washington y Idaho conformada por colinas cubiertas de campos de trigo. El paisaje es uno de los más bonitos del país en el verano y a muchos viajeros les transmite serenidad.

Se dice que las colinas se formaron durante decenas de miles de años a partir del polvo y el limo arrastrados por el viento.

Beautiful landscape of crop field in Palouse in the morning. Foto: iStock

6. White Sands National Monument, Nuevo México

Quien diga que Nuevo México no tiene atracciones sorprendentes debería pensarlo dos veces. En el corazón de la cuenca de Tularosa se eleva una de las grandes maravillas naturales: las relucientes arenas blancas de Nuevo México.

De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, son dunas de arena de yeso con forma de ola que se extienden por 275 millas cuadradas de desierto, “creando el campo de dunas de yeso más grande del mundo”.

En este parque puedes acampar, andar en bicicleta, practicar senderismo, montar un picnic con grandes vistas y hasta montar a caballo.

The man at the deserts landscape. Foto: iStock

7. Yellowstone National Park, Wyoming

Yellowstone es el parque nacional más antiguo del mundo y uno de los más espectaculares de Estados Unidos.Se ubica en el estado de Wyoming, pero sus terrenos se extienden hasta Montana y Idaho.

Expertos del Servicio de Parques Nacionales dicen que su tierra ha sido comprimida, separada, glaciada y erosionada. Por eso es famoso a nivel mundial: sus aguas termales multicolores (resultado de múltiples procesos geológicos en 150 millones de años) atraen a miles de turistas cada año.

El parque Yellowstone de Estados Unidos ofrece un espectáculo impresionante que incluye una amplia variedad de flora y fauna, además de fenómenos geológicos.

Yellowstone National Park. Foto: iStock

8. Thor’s Well, Oregon

Thor’s Well proporciona una de las imágenes más sorprendentes: es un pozo natural que parece tragarse el agua del mar que lo rodea. Se ubica en la costa de Oregon, y también es conocido como el desagüe del Pacífico.

Sin embargo, sólo es un agujero en esa formación rocosa y los expertos dicen que comenzó como “una cueva marina” que se ha hecho más profunda por el desgaste de las olas. Se calcula que tiene 6 metros de profundidad. No se permite visitarlo debido a que es muy peligroso.

Thors Well. Foto: iStock

9. Death Valley, California

El Valle de la Muerte está ubicado en la Autopista 190 de California y es uno de los puntos más calientes del planeta. Es una cuenca debajo del nivel del mar y la sequía es una constante. En verano promedia temperaturas máximas de 40° a 50° centígrados y en invierno disminuyen hasta 4° centígrados.

El paisaje está conformado por costras de sal, montañas, cañones y dunas de arena, pero también puedes encontrar oasis alimentados por manantiales donde habitan peces y fauna diversa.

La actividad más común es el senderismo por las dunas de arena y picos desérticos. Hay visitas guiadas para evitar que los turistas se pierdan en el camino. También puedes practicar ciclismo o acampar con un permiso.

Death Valley National Park, California. Foto: iStock

10. The Wave, Arizona y Utah

Arizona es conocido por el Gran Cañón, pero en su territorio también alberga un espectacular y psicodélico destino, una formación de arena ubicada en la frontera con Utah.

The Wave o “la ola”ofrece una experiencia llena de aventura en el desierto. Si te atreves a desafiar el lugar, tendrás vistas inolvidables del paisaje en tonalidades rojizas con las que cuenta.

Después de un largo e inclinado camino, podrás observar y adentrarte en los muros de arena con ondulaciones que crean el efecto óptico de las olas del mar, con colores rojizos.