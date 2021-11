10 tips para reservar tu alojamiento de viaje en el Buen Fin 2021

Este año, el Buen Fin 2021 se realizará del 10 al 16 de noviembre, por lo que Despegar, la empresa de viajes online de Latinoamérica, compartió 10 tips para aprovechar al máximo las ofertas, sobre todo si planeas realizar un viaje en familia o con amigos.

Monitorea los destinos a lo que quieres viajar

Hacer una pequeña investigación previa a los días del Buen Fin te permitirá detectar las ofertas que valen la pena. Además, si ya tienes en mente un destino y tus objetivos de viaje están enfocados en realizar actividades al aire libre, por ejemplo, ir a un parque temático en Disney, podrás elegir más rápido tanto fechas como promociones.

Aprovecha desde las primeras horas del evento

Revisa las ofertas desde que inicia el Buen Fin, pues hay promociones muy atractivas que estarán vigentes hasta agotar su existencia y éstas pueden estar disponibles sólo en las primeras horas del evento o los primeros días.

Consulta en agencias de viaje reconocidas

Puedes ingresar al sitio oficial del Buen Fin https://www.elbuenfin.org/ para revisar las empresas turísticas participantes. Despegar tiene varios años de experiencia participando en este evento y esta trayectoria brinda confianza a los usuarios.

Utiliza aplicaciones móviles para comprar

También puedes reservar tu alojamiento a través de tu celular, accediendo a las promociones exclusivas que solo se encuentran en este canal. Descarga aplicaciones especializadas, como la App de Despegar. Estas aplicaciones también son útiles para agilizar el check in o check out, y así disminuirá el contacto con otras personas si no es necesario.

Activa las alertas y notificaciones de las apps

Este tipo de herramientas sirve para avisarle al usuario en tiempo real cuando exista inmediatamente una oferta que al viajero le interese sobre un destino específico y puedas aprovecharla al instante.

Elige vuelos con políticas de flexibilidad

Las aerolíneas han implementado la opción de reservas flexibles al viajar; podrás tener mayor tranquilidad al momento de tu compra y de ser necesario modificar la fecha de tu viaje.

Sácale jugo a las compras en línea

Algunas de las marcas que se encuentran registradas en el Buen Fin, cuentan con programas de afiliación gratuitos como es el caso de Pasaporte Despegar, programa que te genera puntos con cada compra que puedes cambiar por otro productos turísticos, más adelante. Así además de ahorrar con las promociones, podrás tener algo de vuelta.

Verifica que cuenten con medidas sanitarias

En Internet se pueden usar filtros para hacer una búsqueda más detallada al momento de elegir hotel y ordenar los resultados por tipo de alojamiento, precio, recomendación de otros usuarios, y asi conoce. Además, infórmate sobre los requisitos del destino que visitarás. Para hacer más fácil y rápida esta búsqueda, Despegar cuenta con una plataforma con datos acerca de los requisitos en cada país, de esta forma podrás estar informado antes y durante tu viaje.

Viaja seguro

Si algo aprendimos con la pandemia, es que nuestros planes pueden cambiar de la noche a la mañana, es por eso que al planificar tus viajes con antelación es mejor contratar un seguro de viaje, este te permitirá poder cambiar de planes, en caso de ser necesario.

Verifica que los datos sean correctos antes de pagar

Antes de confirmar la compra, revisa que la información de la reserva esté bien (fechas, tipo de habitación, etc.). Después de realizar el pago, te llegará un correo electrónico con tu reserva de hotel.

“En el contexto actual, las empresas de viajes hemos adaptado nuestros productos y servicios turísticos, para que los viajeros se sientan tranquilos al reservar los servicios de sus viajes. En Despegar contamos con la opción de filtrar los destinos con políticas de compra flexibles, así, ante cualquier imprevisto que tengan los viajeros es posible realizar cambios en su reservación.”, indicó Alejandro Calligaris, Country Manager de Despegar en México.

Durante el Buen Fin 2021, Despegar contará con descuentos de hasta 65% y hasta 20 meses sin intereses en productos y servicios turísticos como: Vuelos, Alojamientos, Paquetes,Renta de auto, Actividades y Tickets de entrada a parques temáticos: como Disney, con una gran oportunidad para adelantarte a comprar tu próximo viaje y ahorrar dinero.

Con información de Despegar.com