25 tipos de alimentos que sí puedes pasar a Estados Unidos, según CBP

A su entrada a Estados Unidos, muchos viajeros tienen dudas sobre los alimentos que sí pueden llevar en sus maletas y los que no.

Al llegar a un puerto de entrada, un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) te preguntará por tu destino, tiempo de estancia y artículos por declarar, entre los que se encuentran alimentos, animales o plantas.

Los viajeros están obligados a declarar los alimentos que llevan en su equipaje, estén permitidos o no. De lo contrario, pueden hacerse acreedores a multas de hasta 10,000 dólares.

CBP permite la gran mayoría de alimentos para uso personal, pero tiene restricciones en frutas, carnes y otros productos agrícolas, dependiendo del país del que provengan. Toma nota y evita problemas en tu próximo cruce a Estados Unidos.

Alimentos permitidos al cruzar a Estados Unidos

1. Condimentos tales como salsa de tomate (catsup), mostaza, mayonesa, marmite y salsas preparadas que no contengan productos con carne.

2. Aceite de oliva y otros aceites vegetales.

3. Pan, galletas, pasteles, barras de granola, cereal y otros productos horneados y procesados.

4. Dulces y chocolates.

5. Quesos - Queso sólido (duros o semiduros, que no contengan carne); mantequilla, aceite de mantequilla, y productos lácteos cultivados como el yogur y la crema agria no están restringidos. Queso feta, Brie, Camembert, queso en salmuera, Mozzarella y Mozzarella de búfalo es permisible. El queso con carne no es admisible dependiendo del país de origen.

6. Productos enlatados y productos en frascos envasados al vacío (excepto los que contengan productos de carne o pollo) para su uso personal.

7. Pescado -se permiten en cantidades personales: camarón, abulón y otros mariscos, pueden ser frescos, congelados, secos, ahumados, enlatados o cocidos.

8. Frutas secas - productos como damascos, agracejo, pasas, dátiles, higos, grosellas, duraznos, ciruelas y tomatillos son admisibles según el Manual de Productos Procesados y Misceláneos de USDA.

9. Leche líquida y productos lácteos destinados a ser utilizados por lactantes o niños pequeños, son admisibles si la cantidad que se trae es razonable o es obvio que solo es para unos días.

10. Bebidas en polvo selladas en su paquete original y con la lista de los ingredientes en inglés. Sin embargo, la admisibilidad siempre queda bajo la discreción de CBP.

11. Jugos enlatados comercialmente se admiten según el Manual de Productos Procesados y Misceláneos de USDA, Tabla 3-75.

12. Té envasado comercialmente y listo para ser hervido, remojado en liquido o calentado en horno de microondas. Coca, agracejo y té de hojas cítricas son prohibidas.

13. Café tostado o sin tostar, si no contiene pulpa adherida.

14. Especias y Condimentos - la mayoría de las especias secas se admiten a excepción de naranja, limón, lima verde y otras hojas, semillas de cítricos, limoncillo, y varias semillas de vegetales y semillas de fruta

15. Miel - miel en panal, jalea real, pan de abeja, o propóleos, si no está destinado a ser alimentado a las abejas.

16. Fideos y ramen que no contienen productos de huevo o carne en los paquetes.

17. Arroz blanco, arroz basmati, arroz integral, arroz sin cáscara, arroz refinado, harina de arroz y otros productos que no contengan cáscara.

18. Harina de trigo, arroz, avena y maíz.

19. Hongos, frescos y secos; se admiten si las partes superficiales están limpias y sin tierra.

20. Todas las nueces se admiten si se han hervido, cocinado, molido, secado en horno, hecho en puré, rostizado, o cocido al vapor. Se pueden permitir otras nueces si están libre de gluma (pero siguen en cáscara), tal como las almendras, nueces de betel, nueces brasileñas, nueces de cajú, nueces de coquilla, avellanos, olivas de java, nueces de kara, nueces de gingko, nuez de macadamia, pacanas, nueces de pili, nueces de piñón, pistachos.

21. Artículos de panadería, dulces, chocolates y mezclas secas que contengan ingredientes lácteos y huevos, tal como mezclas para hornear, mezclas de cacao, mezclas instantáneas de pasteles y de pudines, copos de papa, y fórmula infantil, comercialmente etiquetados y presentados en su paquete original, generalmente son admisibles.

22. Cocos; las cáscaras deben haberse removido y no pueden haber germinado.

22. Ajo; con los dientes pelados.

23. Jengibre; con raíces limpias.

24. Lecitina de soja; en vaina.

25. Tamarindo; en vaina.

Alimentos prohibidos o restringidos al entrar a Estados Unidos

Carne, leche, huevos, aves de corral y sus productos, incluyendo productos elaborados con estos materiales, tal como sopas secas o consomé, son prohibidos o restringidos a entrar a los Estados Unidos, dependiendo los tipos de enfermedades animales que tengan registro en el país de origen, señala CBP.

La carne fresca (enfriada o congelada), seca, curada y cocida generalmente está prohibida de llevar desde casi cualquier país de origen.

Los productos que contienen ingredientes crudos de huevo, están prohibidos desde la mayoría de las regiones. Más detalles en este enlace.