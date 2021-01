7 atracciones para visitar en tu primer viaje a Idaho

Idaho es uno de los estados con los paisajes más hermosos de Estados Unidos. Tiene 114 cadenas montañosas y el 60% de sus tierras son públicas, por lo que abundan las áreas silvestres.

Colinda al sur con Nevada y Utah; al oeste con Oregón y Washington; al norte con Canadá; al noreste con Montana y al este con Wyoming, por lo que ya podrás imaginarte su riqueza natural.

Si amas la aventura y la naturaleza, es un estado que debes visitar en tu paso por la Unión Americana. Toma nota de sus atracciones más destacadas.

1) Cráteres de la Luna

Craters of the Moon es Monumento y Reserva Nacional de Estados Unidos. Es un vasto océano de flujos de lava seca con pequeñas islas de ceniza. La lava de este lugar no brotó de los volcanes, sino de las fisuras en la tierra, dejando un piso de cráteres que se asemejan a los de la Luna.

Si quieres sentirte “fuera de este mundo” debes visitar este destino donde podrás practicar senderismo o acampar en este paisaje sin igual.

2) Cascadas Shoshone

Las cascadas de Shoshone han sido apodadas las Niágara del Oeste porque son majestuosas. Son un espectáculo en primavera y principios de verano, cuando los flujos de agua están en su punto máximo después del deshielo del invierno.

3) Parque de diversiones Silverwood

Si amas los parques de diversiones no puedes perderte Silverwood. Tiene juegos mecánicos para toda la familia, pero los favoritos de los turistas son los de alta intensidad como Posteshock, Plunge y las montañas rusas Tremores y Timber Terror.

Los boletos de un día están disponibles desde $31 y hasta $48 dólares. El parque tiene más de 30 atracciones y un parque acuático. Su página es https://www.silverwoodthemepark.com/.

4) Schweitzer Mountain Resort

Es considerado uno de los mejores lugares para esquiar en Idaho y está abierto con atracciones de nieve desde diciembre hasta abril. Tiene 2,900 acres de terreno junto a las montañas Selkirk.

Además de esquiar, puedes practicar ciclismo de montaña, subir a motos de nieve, ver el parque desde un teleférico, cenar en las alturas y tener paseos panorámicos en el ascensor. Su página es https://www.schweitzer.com/.

5) Silver Mountain Resort

Está ubicado en la región de Silver Valley, en Kellog. Ofrece esquí, snowboard, equipos para jugar con la nieve y paseos panorámicos durante los meses de invierno. En verano hay ciclismo de, paseo panorámico en góndola, senderismo, miradores y eventos gastronómicos especiales con música en vivo.

El sendero de Hiawatha es uno de los más pintorescos en Idaho. No puedes perdértelo. Su pagina web es https://silvermt.com/.

6) Sun Valley

Es una de las zonas de esquí más destacadas durante el invierno, pero en el verano se convierte en una región con experiencias y paisajes únicos. Hay actividades al aire libre, espectáculos y eventos gastronómicos durante todo el año.

En el verano hay campos de golf, campamentos increíbles, caminatas, pesca y ciclismo de montaña. Su página web es https://www.sunvalley.com/#.

7) Cinturón verde del Río Bosie

El cinturón verde del río Boise es uno de los parques más famosos de Boise. Tiene un camino bordeado de árboles que sigue el río a través del corazón de la ciudad y ofrece vistas panorámicas. No olvides llevar tu cámara fotográfica.

Además puedes ver vida silvestre y tener acceso peatonal a muchos de los parques ribereños más populares de la ciudad.