Arizona, Texas, Florida y estados que prohíben 'pasaporte de vacunas'

A medida que avanza la vacunación y se acercan las vacaciones de verano, los países se cuestionan cómo reactivar el turismo sin aumentar drásticamente los contagios de Covid-19.

Algunos gobiernos han puesto sobre la mesa emitir pasaportes de vacunas para abrir sin restricciones los lugares turísticos a aquellos que ya se han vacunado contra el coronavirus e imponer barreras o limitaciones a aquellos que aún no han sido vacunados.

La medida ha causado controversia no sólo por la logística que requiere, sino porque se considera discriminatorio contra aquellos que no se han vacunado porque provienen de países con pocas vacunas, lentas campañas o simplemente no quieren o pueden. También se "opone" a libertad y privacidad de los ciudadanos, según gobernadores.

Aquí algunas entidades de Estados Unidos que se oponen a los pasaportes de vacunación:

El gobernador de Arizona, Doug Duce,y emitió una orden ejecutiva que impide que los condados y negocios pidan a los residentes su estatus de vacunación como condición para recibir un servicio o ingresar a determinada área.

El gobernador de Idaho, Brad Little, anunció que el estado no emitirá pasaportes de vacunas, pues a su consideración crean diferentes clases de ciudadanos.

Greg Gianforte, gobernador de Montana, también emitió un orden ejecutiva contra la solicitación de pasaportes de vacunas en el estado porque considera que atentan contra la libertad individual y la privacidad personal.

I strongly encourage Montanans to get a COVID-19 vaccine. Receiving one is entirely voluntary and won’t be mandated by the state.



That’s why today I issued an executive order prohibiting “vaccine passports," and I’ll continue protecting individual liberty and personal privacy. pic.twitter.com/PwFhlH9yYF