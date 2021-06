Arrestan a pasajero que intentó violar la puerta del piloto durante vuelo

Un pasajero fue arrestado y acusado de intentar violar la cabina de un vuelo de Los Ángeles, California a Nashville, Tennessee.

La denuncia penal, obtenida por News4 Nashville, dice que el hombre, identificado como Asiel Christian Norton, recibió la acusación de interferencia con miembros de la tripulación y asistentes de vuelo luego de que los agrediera y tratara de abrir la cabina del piloto.

De acuerdo con los informes, el vuelo 386 de Delta Airlines fue desviado a Alburquerque después de que el hombre golpeó la puerta y gritó “¡Necesitamos aterrizar este avión!”, aterrorizando a los pasajeros al instante y agrediendo al personal.

Según las investigaciones, el hombre agredió de forma ilegal y “conscientemente”a un miembro de la tripulación que trató de calmarlo.

Los testigos dijeron que Norton corrió hacia la parte delantera del avión después de que finalizó el primer servicio de bebidas y recolección de basura.

En el momento que Norton corría por el pasillo, una asistente de vuelo que trabajaba en la cocina delantera quiso detenerlo y llevarlo a su asiento, sin embargo, el hombre la empujó y comenzó a golpear la cabina furioso y desesperado.

@Delta this man needs an award.. just saved the plane. LA flight to Nashville.. pic.twitter.com/WZWO7bK4L5