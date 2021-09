Cuando viajas en avión hay tres tipos principales de equipaje: el artículo personal, el de mano y el documentado.

1) El artículo personal es aquel que puedes subir y debe caber debajo del asiento frente a ti. Generalmente son bolsas de mano, mochilas, portafolios y bolsas de laptop.

2) El equipaje de mano también puedes subirlo contigo a la cabina de pasajeros. Puede ser una maleta de mano (carry on) o mochila cuyo contenido no supere los 10 kilos.

3) El equipaje documentado es aquel que va dentro de la zona de carga del avión. Tienes que dejarlo en los mostradores de la aerolínea con la que viajas; ahí le colocan etiquetas de identificación y lo recoges en la zona de reclamo de equipaje cuando llegas a tu destino.

Por lo general, cada pasajero puede llevar hasta 25 kilos de equipaje documentado, pero por un costo extra algunas aerolíneas permiten llevar más maletas.

Lo que NO deberías llevar en el equipaje documentado

Debido a que el equipaje documentado es retirado en el mostrador para guardarse en la zona de carga, hay una remota posibilidad de que se extravíe o roben artículos.

Como no podrás vigilarlo, es mejor no guardar en él objetos de valor. Si llevas documentos, cámaras y medicamentos, mejor llévalos en tu equipaje de mano para que vayan contigo en todo momento. A continuación una lista de lo que no deberías meter en la maleta documentada:

1) Documentos importantes

No guardes tu visa y pasaporte en el equipaje documentado; llévalos en una bolsa de mano porque los necesitarás durante los filtros de seguridad y al llegar a tu destino internacional.

También lleva en tu artículo personal aquellos documentos importantes para ti: papeles para entrar a un trabajo, escuela, para recibir atención médica o todos aquellos originales que necesites en tu viaje. Recomendamos escanear estos documentos y enviar copias a tu correo electrónico, por si llegas a necesitarlas.

2) Cámaras y equipo electrónico

Está permitido llevar cámaras fotográficas, laptops y smartphones en el equipaje de mano. Sólo asegúrate de que no tengan baterías de litio.

No guardes estos objetos en el equipaje documentado porque perderás mucho dinero en caso de que se extravíen y la información que guardan es muy importante para ti, así que lo mejor es no arriesgarse.

3) Joyas

Lleva tus collares, anillos y joyas valiosas en tu equipaje de mano. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza precisa que llevar estos artículos de forma personal generalmente no requiere de una fianza aduanera.

En caso de que las joyas que provienen de Estados Unidos, no se requiere realizar algún trámite adicional. No obstante, si las joyas fueron compradas en el extranjero puedes tener que declararlas. Lee este enlace.

4) Dinero

Lleva tu dinero en tu bolsa de mano o en la maleta que sí subes a cabina. Lo mismo aplica para tus tarjetas de crédito y débito.

5) Comprobantes y tickets

Es posible que al regresar del extranjero, los oficiales consulares te pregunten si compraste artículos en su país y te pidan comprobarlo. Guarda los tickets en tu bolsa de mano para que puedas probar que no excediste el límite de mercancía que puedes cruzar.

6) Objetos importantes para ti

No guardes en el equipaje documentado los artículos que tienen un valor sentimental muy alto para ti. Por ejemplo, fotografías o dijes. Si su tamaño lo permite, mejor llévalo en el equipaje de mano.

7) Medicamentos

Si un medicamento es muy importante para ti, no lo guardes en las maletas documentadas, especialmente si es posible que lo necesites a bordo del avión.

Se puede transportar la mayoría de medicamentos en el equipaje de mano. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) recomienda a los turistas llevar consigo una receta válida o una nota del médico, si se trata de medicamento que sólo se expide con receta.

“El medicamento debe estar en su envase original con las instrucciones del médico impresas en el frasco. Si no tiene el envase original, traiga una copia de su receta o una carta de su médico explicando su condición y por qué necesita este medicamento. No traiga más de un suministro de medicamentos para 90 días”, señalan.

Si es de venta libre, la receta no es necesaria, pero lo mejor es llevarlo en su envase original. Procura llevar sólo la dosis de medicamento que necesitarás durante los días que durará tu viaje. Así evitarás cuestionamientos de los oficiales.