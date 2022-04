Así es ‘Plaza Sésamo’ el nuevo parque temático que abrió en San Diego

San Diego, California acaba de agregar otra atracción a sus decenas de posibilidades vacacionales ideales para disfrutar en familia.

Se trata del nuevo parque temático dedicado a la temática de Plaza Sésamo y el segundo en abrir dentro de Estados Unidos, el primero fue Sesame Place con atracciones acuáticas, fundado en 1980 en Filadelfia.

En 2019 se anunciaron los planes para abrir el parque bajo la colaboración de SeaWorld Entertainment y Sesame Workshop en 2021; sin embargo, la pandemia pausó la construcción e hizo que se reagendara la apertura.

El pasado 26 de marzo por fin abrió la atracción justo a tiempo para recibir a las familias que buscan aventurarse y divertirse durante las vacaciones de primavera y verano.

Ubicado al sur de SeaWorld San Diego, el parque de 17 acres ofrece 18 juegos temáticos de Sesame Street, que incluyen juegos acuáticos, una montaña rusa y una piscina de olas de 500 mil galones de agua.

Además de los juegos, los invitados pueden unirse al nuevo espectáculo Welcome to our street o Bienvenido a nuestra calle, donde los principales personajes del programa, Elmo, Abby, Cookie Monster y Grover se encargan de entretener y divertir a los asistentes.

Por si no fuese suficiente, el lugar está equipado con juegos musicales, un vecindario interactivo con el icónico 123 Stoop, desfiles y cientos de oportunidades de fotografiar los mejores lugares, escenarios y paisajes.

Sesame Place San Diego también adoptó los esfuerzos de SeaWorld para ofrecer servicios especializados a sus visitantes con autismo a través del Centro de Autismo Certificado.

“El parque hace que sea más fácil para los padres planificar actividades que satisfagan las necesidades específicas de sus hijos con sólidos recursos de planificación previa a la visita, incluida una guía sensorial específica del parque que se presenta en su sitio web”, dijeron las autoridades del parque en un comunicado.

Esta atracción, junto con otras nuevas más que San Diego albergará, llega a reemplazar la experiencia con animales y sus shows en vivo que fueron cerradas hace unos años debido a la presión de defensores de animales y cambio de opinión sobre las orcas en cautiverio.

Los precios de los boletos de un sólo día en fecha seleccionada inician en $80 dólares; niños menores de 23 meses entran gratis.

La entrada para dos parques, es decir, para San Diego SeaWorld y Sesame Place, se venden por $179 dólares por invitado; las reservas que se hagan antes del 30 de junio de 2022 pueden obtener hasta un 30 por ciento.

El boleto de grupo de un día cuesta $80 dólares; los invitados menores de 2 años entran gratis. Las reservaciones se hacen en sesameplace.com/san-diego/tickets.

¿Planeas viajar a Estados Unidos o Canadá? Encuentra aquí la información que necesitas sobre visas, destinos, estilo de vida y más . Regístrate a nuestro Newsletter

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí