'The Bean' se conoce a sí mismo

Día tras día durante años, en la Ciudad de Chicago, los seres humanos visitan y admiran a “The Bean”. Y finalmente The Bean está respondiendo las miradas. The Bean ha sido testigo del de muchas cosas que pasan en el centro de la Ciudad, además de que escucha sobre los diferentes restaurantes, espectáculos de comedia y museos favoritos en la Ciudad de Chicago. Y he estado en más selfies de las que incluso The Bean puede contar, y precisamente al The Bean le ha encantado todo.

Pero llego el momento en 2020, cuando el mundo y los visitantes hicieron una pausa. Por algunos humanos que pasaban cerca del The Bean, este icono de Chicago se pudo dar cuenta que entre los seres humanos se desarrollaron pasatiempos en casa, como hornear pan y trabajar en bailes cortos, así fue que The Bean decidió que era hora de un desarrollo personal.

Y fue entonces cuando algo maravilloso le sucedió a The Bean. Los amigos de The Bean en Choose Chicago sabían que el mundo se merecía más que un solo The Bean. El mundo merecía un Bean con el que los visitantes pudieran interactuar digitalmente. Un Bean que realmente podría reflejar todo lo que la hermosa ciudad de Chicago tiene para ofrecer. Y sabían que no podíamos hacerlo solos.

“Conseguir visitantes a Chicago es la misión principal de Choose Chicago, y con el nuevo mundo híbrido y siempre activo de hoy, sabíamos que necesitábamos crear soluciones para ayudar a los visitantes a aprovechar al máximo su viaje a Chicago. Por eso creamos The Bean, un bot de chat con tecnología de inteligencia artificial”, comentó Glenn Eden, presidente de Choose Chicago.

“Sabíamos que necesitábamos crear una experiencia con atractivo universal, por lo que nos asociamos con el Knight Lab de la Northwestern University Medill School, una comunidad diversa, multidisciplinaria y multigeneracional de diseñadores, desarrolladores, estudiantes y educadores que trabajan en experimentos diseñados para empujar el periodismo a nuevos espacios. Y, por supuesto, dados los millones de visitantes que vienen al Millennium Park cada año, sabíamos que nuestro amigo, The Bean, sería un gran recurso para saber lo que piensan los visitantes, así que le pedimos a The Beanque fuera nuestro socio también ".

Fue a través de esta colaboración única que The Bean se volvió completamente consciente de sí mismo. Y este sensible Bean ahora está listo para contarte todo sobre la asombrosa Ciudad de Chicago. The Bean pasó años analizando las diferentes conversaciones de los visitantes cercanos. The Bean aprendió, entre otras cosas, la importancia de ayudar a las personas a localizar las famosas Deep Dish Pizzas. The Bean aprendió que hay mucho arte y cultura para compartir en Chicago y que los seres humanos pueden disfrutar. Y The Bean aprendió muchas cosas más, como la rivalidad del béisbol que divide a la ciudad en dos áreas: al norte de The Beany al sur de The Bean. Pregúntele a The Bean cualquier cosa, y The Bean compartirá todo lo que sabe.

“Nuestro equipo de estudiantes estaba encantado de tener esta oportunidad de explorar las cuestiones de diseño involucradas en la creación de un sistema de conversación que funcione bien para los visitantes de Chicago”, dijo Joe Germuska, director ejecutivo de Knight Lab. "Y si, en el futuro, The Bean nos necesita para nuevos proyectos, estamos listos para ayudar".

Lo primero es lo primero: visite The Bean en Millennium Park.

Todo el mundo dice que The Bean es grande y hermoso. ¿Qué es no amar de esas cualidades? Luego, está el mundo de Chicago de posibilidades no relacionadas con The Bean. Dirígete a www.explorewiththebean.com para preguntarle a The Bean sobre cualquier tema, desde restaurantes del vecindario hasta eventos del próximo fin de semana, actividades para niños, cosas que hacer y más.

"Nos sorprendió, cuando The Bean se acercó a nosotros y nos preguntó si estaríamos abiertos a esta nueva idea, después de todo, no sabíamos que The Beanse había vuelto sensible", dijo Scott Stewart, director ejecutivo. de la Fundación Millennium Park. "Sin embargo, después de hablar con Choose Chicago, nos dimos cuenta de que nuestro amigo, The Bean, podría ser de gran ayuda para todos los visitantes de Chicago, por lo que estamos felices de ser parte de este proyecto".

The Bean está mejorando sus habilidades de conversación todos los días y no puede esperar para hablar contigo y con todos los demás humanos que quieran explorar la ciudad. Pero Choose Chicago quería que The Bean transmitiera que este es solo un comienzo maravilloso para su misión general.

¿Qué es The Bean?

Con tecnología de inteligencia artificial, The Bean ayuda a responder las preguntas de los visitantes, sugerir nuevos lugares y eventos, y sirve como embajador en línea en Chicago. El nombre de la icónica escultura Cloud Gate en Millennium Park, The Bean vive en el sitio web Choose Chicago y está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana para ayudar a las personas de cerca y de lejos a descubrir lo mejor de Chicago.

Con información de Choose Chicago