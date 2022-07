Bisonte embiste a mujer en Yellowstone; suman dos ataques en una semana

Por segunda ocasión en menos de una semana, un bisonte atacó a una turista en el Parque Nacional Yellowstone, en Wyoming.

Esta vez la víctima fue una mujer de 71 años de edad, que acudió a la reserva natural en compañía de su hija.

La visitante estaba en la zona del sendero de Storm Point, cerca del lago Yellowstone, el pasado 29 de junio, cuando se encontró con el enorme animal.

Las dos mujeres intentaban regresar a su vehículo al inicio del sendero y por accidente se acercaron al bisonte. El animal se alteró y embistió a una de las turistas.

La víctima de 71 años fue identificada como una turista originaria de West Chester, en Pensilvania.

Luego del ataque en el Parque Nacional Yellowstone, la mujer fue trasladada al West Park Hospital, en Cody, donde se determinó que tenía heridas leves.

Este es el segundo ataque de bisontes a un turista en la semana y el tercero en un mes. El pasado 28 de junio, un turista fue grabado en video mientras era embestido por un ejemplar en la zona de Old Faithful.

El hombre de 34 años estaba en compañía de su familia y en ningún momento salió del camino destinado para los turistas. Sin embargo, el animal lo atacó y le dejó una lesión en el brazo que lo llevó a ser hospitalizado.

A man was gored by bison at Yellowstone -- prompting the park to advise their visitors to give space to wildlife when they are near. https://t.co/0kPd4tBtQT pic.twitter.com/nb8SZiGu4S