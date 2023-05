Brightline, el único proveedor de trenes interurbanos modernos y ecológicos en Estados Unidos , presentó su muy esperada estación Brightline Orlando en el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO). Con el característico color amarillo de Brightline y amplias salas de espera, la estación es el escenario perfecto para una nueva era del ferrocarril de pasajeros que conectará dos de las regiones con mayor crecimiento del estado: centro y sur de Florida.

Brightline también anunció que la venta de boletos a Orlando se iniciará en mayo, con tarifas de ida a partir de $79 USD para SMART y $149 USD para PREMIUM. Los paquetes de tarifas SMART para familias de cuatro miembros estarán disponibles por menos de $199 USD por trayecto.

Más de 300 invitados participaron en la inauguración de la estación de Brightline en Orlando, el último hito de Brightline y del transporte en Estados Unidos.

El alcalde de Orlando, Buddy Dyer, el alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, y el director ejecutivo de Greater Orlando Aviation Authority, Kevin Thibault; se unieron al CEO de Brightline, Mike Reininger, el presidente Patrick Goddard y a los compañeros de equipo de Brightline para celebrar este momento histórico.

Brightline inaugura estación de tren de pasajeros en Orlando. Foto: Cortesía Brightline

La experiencia en la estación Brightline Orlando

La nueva estación está meticulosamente diseñada y construida considerando al viajero de hoy en día. La estación, de más de 11 mil m2, está situada en la nueva Estación de Tren del Aeropuerto Internacional de Orlando, más de 24 mil m2, adyacente a la Terminal C.

La Estación de Tren, conecta directamente con el Parking Garage C del aeropuerto, que contará con más de 350 plazas de aparcamiento reservadas para los clientes de Brightline. También ofrece acceso directo a las terminales A y B del aeropuerto a través del Terminal Link (sistema automatizado de transporte de personas) en menos de cinco minutos. Las opciones de transporte y movilidad de la estación de Orlando incluyen el servicio de Brightline’s first and last-mile y Brightline+, que atenderá las necesidades específicas de los visitantes de Orlando.

El viaje de los pasajeros comienza en la entrada principal, situada junto al amplio atrio acristalado de dos plantas del aeropuerto. Una vez dentro de la estación, los pasajeros pueden comprar sus boletos en el servicio de atención al cliente o en uno de los quioscos de autoservicio, y facturar su equipaje antes de pasar por los torniquetes sin contacto al túnel de control de seguridad.

Servicios reconocidos de Brightline de primera clase

* Mary Mary Bar, que ofrece cócteles artesanales y aperitivos ligeros. El emblemático bar está situado en el extremo de la estación, con una impresionante vista panorámica de los andenes, donde los visitantes podrán contemplar la llegada y salida de los trenes.

* Sobre el Mary Mary Bar, se encuentra un icónico tablero de mensajes de aleta dividida que puede girar texto alfanumérico y/o gráficos para formar un mensaje. Como un guiño nostálgico a las estaciones de tren históricas, la solapa dividida ofrecerá horarios de trenes actualizados, horas de embarque, noticias del día y otros anuncios con sonidos que recuerdan a las primeras estaciones de tren de pasajeros de Estados Unidos.

* MRKT PLACE es una experiencia de venta minorista con cómodas tiendas para regalos de última hora, diferentes artículos y refrescos.

* Brightline ofrece dos clases de servicio: SMART y PREMIUM. El servicio PREMIUM de Brightline incluye comidas, aperitivos y bebidas de cortesía, una sala VIP exclusiva de primera clase, equipaje facturado gratuito, embarque prioritario y un vagón exclusivo.

* En toda la estación, los pasajeros tendrán acceso a Wi-Fi de alta velocidad gratuito, estaciones de carga en cada asiento, 87 televisores de pantalla grande y una zona de juegos infantiles BrightKids situada en la sala VIP SMART.

Los pasajeros accederán a los trenes por escaleras mecánicas o ascensor hasta los andenes del primer nivel. Estos andenes tienen una longitud de poco más de 300 metros y pueden albergar un tren con hasta 10 vagones y dos locomotoras.

La ampliación de Brightline a Orlando es una pieza esencial del proyecto privado de infraestructuras más audaz del país, que conectará a millones de pasajeros entre el centro y el sur de Florida. El servicio comenzará en el verano de 2023 e incluirá 16 viajes de ida y vuelta diarios con salidas cada hora entre Miami y Orlando.

Los trenes directos de Brightline tienen un tiempo de recorrido entre Miami y Orlando de dos horas y 59 minutos. El servicio regular de Orlando a Miami hará paradas en todas las estaciones de Brightline, incluidas West Palm Beach, Boca Ratón, Fort Lauderdale y Aventura, con una duración de tres horas y 30 minutos.

Los trenes adicionales continuarán sirviendo a los viajeros y la región del sur de la Florida entre Miami y West Palm Beach con salidas en la mañana a las 5:00 am desde West Palm Beach y salidas nocturnas hasta las 12:45 am desde Miami.

El equipo de diseño de la estación Brightline Orlando

El diseño de la estación Brightline de Orlando corre a cargo de Bigtime Design Studios, un estudio de arquitectura con sede en Miami que también diseñó las estaciones Brightline de Boca Ratón y Aventura, recientemente inauguradas, junto con el arquitecto Sonny Fornoles, de Borrelli + Partner.

A principios de este año, Brightline hizo historia como el tren más rápido del sureste, alcanzando velocidades más de 209 kilómetros por hora, y presentó las instalaciones de mantenimiento de trenes más avanzadas del país, Basecamp. La estación Brightline de Orlando está situada en 10705 Jeff Fuqua.