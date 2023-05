Siempre hay algo divertido y emocionante que hacer en Texas , desde asistir a festivales musicales, pasear por paisajes impresionantes, comer delicioso, ir de shopping… Ten en mente estos hot spots cuando planees tu próxima aventura al estado de la estrella solitaria, ¡encontrarás algo único y especial!

¡Festeja el día de la hamburguesa en Texas!

El 28 de mayo se celebra el Día de la Hamburguesa y Rodeo Goat en Houston , ofrece creaciones gourmet con toppings tan increíbles como donas de chocolate, pretzels y mayonesa de salsa Tabasco. Se caracteriza por su Battle of the Burgers en donde compiten sus nuevas creaciones. Disfruta de la Star Wars Battle of Burgers hasta el 25 de mayo.

Saborea más hamburguesas únicas, como la "Neil Young" En Victory Park, Dallas, encontrarás el sports bar Happiest Hour, ¡tienen hamburguesas taaan grandes que su porción alcanza para 12 personas! La joya de la corona es la Big Happy Burger que viene con dos kilos de papas fritas. Así es la hamburguesa más grande de Dallas.

¡Shopping y muchos descuentos por Memorial Day!

El último lunes de mayo se conmemora el Memorial Day o Día de los Caídos, este 2023 es el 29 de mayo y en este día se honra y recuerda a las mujeres y hombres que combatieron en servicio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Se considera como un día feriado y los centros comerciales, en especial los Outlets como Premium Outlets y Tanger Outlets en San Marcos, Texas, ¡ponen ofertas im-pre-sio-nan-tes de hasta 70%! Aquí los mejores descuentos en el Outlet de San MarcosOfertas de lujo en Tanger Outlets San Marcos.

Campos llenos de hermosas Bluebonnets

El lugar ideal para maravillarte con la flor emblemática de Texas, la Bluebonnet, está a tan sólo 35 minutos del Centro de Dallas, en Ennis, la ciudad oficial de Texas para observar esta flor. Déjate sorprender por los impresionantes paisajes y la naturaleza mientras contemplas un océano de estas flores de color azul. Son más de 60 kilómetros de rutas escénicas en donde tomarás las fotos más instagrameables. El campo más grande de Bluebonnets está aquí.

Festivales increíbles de primavera

Si lo tuyo es divertirte con festividades, ferias y festivales fuera de lo común, ¡no puedes perderte estas tres celebraciones únicas en Texas! Texas Route 66 Festival (Del 1 al 10 de junio)Si eres amante de los autos clásicos este es el indicado para ti. El festival celebra esta histórica ruta y está lleno de shows de autos, hay tours en autobús escénico, desfiles, música y culmina en un gran cierre en el Distrito Histórico de Amarillo, Texas. Pasea por la Ruta 66 en Amarillo, Texas.

Tomato Fest en Jacksonville

(Del 6 al 12 de junio) Más de 15 mil personas se reúnen a saborear jugosos jitomates en la edición número 38 de este festival gastronómico. Jacksonville se transforma en Tomatoville con cinco cuadras de vendedores locales, concursos de salsa casera, shows de talento, música en vivo, torneos de futbol, tennis y baile. Diviértete en el Tomato Fest de Jacksonville.

Festival de la Lavanda

(Del 9 al 11 de junio) El Centro Histórico de Blanco, Texas (a tan sólo 40 minutos de San Marcos) es la Capital de la Lavanda y celebra 18 años de un festival lleno de artesanías, comida, vinos, cerveza, productos hechos a mano, sí adivinaste, ¡todo con el aroma, sabor y poderes curativos de esta flor! El Lavender Festival es una experiencia única.

Encuentra animales fantásticos en San Antonio

Es bien sabido que todo es Big size en Texas y las esculturas florales gigantes de Imaginary Worlds: Once Upon a Time en San Antonio, Texas, ¡son prueba de ello! A partir del 6 de mayo y todo el verano podrás apreciar criaturas salidas de cuentos de hadas en el Jardín Botánico de San Antonio.

Estas esculturas fueron creadas por la International Mosaiculture de Montreal, Canadá. Sorpréndete con un dragón de 8 metros, un pegaso de 3 metros, sirenas… ¡Disfruta al máximo en familia! Siéntete como Newt Scamander en “Animales Fantásticos".

La información es cortesía de Travel Texas.