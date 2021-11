The Brooklyn Tower; el nuevo rascacielos 'súper alto' que tendrá Nueva York

A las cientos de atracciones que tiene Nueva York para ofrecer a sus más de 66.6 millones de visitantes que llegan a la ciudad cada año, se añadirá una nueva de gran altura que promete dar “vistas sin precedentes” de su horizonte.

Se trata de The Brooklyn Tower, el primer rascacielos supertall de Brooklyn ubicado en 9 Dekalb Avenue.

La torre, recién terminada, se eleva a 324 metros sobre la zona. Su estructura está formada por hexágonos entrelazados y “dramáticos” reveses en cascada, con una fachada en tonos bronces y negros.

Contará con 93 pisos que estuvieron en construcción desde 2018, cuando el proyecto comenzó a hacerse realidad por JDS Development Group u Shop Architects.

De acuerdo con las empresas de construcción detrás del proyecto, el edificio residencial se convertirá en uno de los atractivos visuales más espectaculares de la Gran Manzana y ofrecerá “vistas sin precedentes” del horizonte, en especial del distrito de Brooklyn, Manhattan el East River y La Estatua de la Libertad.

Algunos de sus atractivos cercanos son el barrio de Dumbo, el Museo de Arte de Brooklyn y Barclays Center, sede del equipo de básquetbol Brooklyn Nets.

Se espera que el nuevo rascacielos tenga 550 residencias de lujo, de las cuales, 150 estarán disponibles para su compra a partir del 2022. Estas estarán ubicadas sobre una altura de 152 metros sobre el piso.

El resto de residencias estarán disponibles para alquilar; el 30 por ciento de ellas serán asignadas como viviendas asequibles a través del programa Vivienda Nueva York (Housing New York), el cual está diseñado para abordar los problemas de vivienda y economía de la ciudad.

Si bien The Brooklyn Tower está catalogado como un edificio residencial y no como una atracción a la que se pueda acceder públicamente o explorar desde su interior, contará con zonas comerciales en donde el público podrá acceder.

También abrirá espacios dedicados a la salud y estilo de vida fitness, galerías de arte al aire libre y zonas de descanso y recreación con vistas al horizonte.

Brooklyn y sus maravillas

El nuevo rascacielos se unirá a las bellezas arquitectónicas que tiene el distrito neoyorquino, además de convertirse en un punto de referencia entre turistas y residentes.

Brooklyn es una de las zonas más populares y visitadas de Nueva York debido a su encanto, arquitectura, ambiente, oferta turística, gastronómica, entre otras cosas más.

Entre las principales cosas que hacer y visitar en el poblado es visitar el Brooklyn Bridge Park, disfrutar del ambiente del Down Under the Manhattan Bridge Overpass (Barrio Dumbo) y del barrio Brooklyn Heights; así como recorrer y organizar un picnic en el Prospect Park o divertirse con las atracciones de Coney Island.

Otra de sus mayores atracciones se eleva sobre el East River y es conocido como el Brooklyn Bridge.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí