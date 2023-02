La ciudad de Nueva York es una de las más pobladas y apodadas de Estados Unidos, con sobrenombres que hacen que sea reconocida a nivel internacional sin siquiera pronunciar su nombre original.

Algunos de sus sobrenombres son: La ciudad que nunca duerme, El gran crisol de Estados Unidos, Empire City y Gotham, pero el más famoso es la Gran Manzana.

¿Cómo obtuvo Nueva York su apodo?

Si bien podría pensarse que la ciudad obtuvo el sobrenombre de la Gran Manzana porque su estado es el principal productor de manzanas en Estados Unidos, el origen es otro.

Tampoco es porque las familias adineradas de la antigüedad vendían manzanas a la orilla de las carreteras durante la Gran Depresión para ganarse la vida, ni por la famosa señora de burdel del siglo XIX llamada Eve quien le llamaba a sus trabajadoras Manzanas Grandes.

Nueva York y las carreras de caballos

De acuerdo con History, el apodo ganó popularidad en la década de 1920 por las carreras de caballos.

Un día el periodista John Fitz Gerald escuchó a unos mozos afroamericanos en Nueva Orleans decir que iban a la gran manzana, refiriéndose a la ciudad de Nueva York, donde había decenas de hipódromos, considerados en ese entonces lugares de suma importancia.

Fitz Gerald adoptó ese término para referirse a la ciudad en sus columnas que escribía para ciertos periódicos.

“La Gran Manzana. El sueño de todo muchacho que alguna vez le echó una piedra por encima a un pura sangre y el objetivo de todos los jinetes. Sólo hay una Gran Manzana. Esa es Nueva York”, escribió en un artículo para el Morning Telegraph.

La glorificación de Nueva York en el jazz

En la siguiente década, los músicos de jazz adoptaron el apodo para decir que la ciudad era el hogar de clubes de música de alto prestigio y origen de los mejores músicos.

Los intérpretes solían usar el apodo para hacer referencia a su ciudad natal en sus canciones, de esta forma, el sobrenombre de la Gran Manzana se extendió más allá del noreste del país.

Publicidad para salvar Nueva York

Para los años siguientes, el término dejó de utilizarse, hasta que ganó popularidad una vez más en la década de 1970 como parte de una campaña turística de Nueva York que pretendía atraer visitantes pese a sus problemas económicos y altas tasas de criminalidad.

La campaña publicitaria encargada de resurgir el sobrenombre fue hecha en la Oficina de Convenciones y Visitantes de Nueva York y se le atribuye al presidente de dicho lugar, Charles Gillett, quien también era entusiasta del jazz y sabía es la Gran Manzana en algún momento había glorificado la ciudad.

En 1997, el alcalde Rudy Giuliani reconoció al Fitz Gerald por el apodo, aunque originalmente se le debía a los jóvenes de Nueva Orleans.

Giuliani firmó una ley que nombraba Big Apple Corner la esquina donde el periodista vivía con su familia en West 54th Street y Broadway entre 1934 y 1963.

Antes de la Gran Manzana

Fue en 1673 que Nueva York fue nombrada New Orange por un grupo de holandeses que se asentaron en la ciudad.

El apodo se otorgó en honor a Guillermo III de Orange, pero apenas duró un año bajo dicho nombre, ya que la ciudad de Nueva York regresó a manos inglesas, de donde fue arrebatada por los holandeses.

La Gran Manzana en la literatura

Fue en 1909 que Nueva York fue descrita por primera vez como una manzana grande en el libro The Wayfarer in New York escrito por Edward Martin.

En la introducción el escritor utilizó la siguiente metáfora relacionada con las manzanas: