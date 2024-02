¿Te gusta correr y el rock? La combinación perfecta llegará este mes a la ciudad de Las Vegas con la carrera Rock ‘n’ Roll Running Series para todos los amantes del atletismo.

La sede del evento es el icónico The Strip, que es la avenida principal de la ‘Ciudad del Pecado’, donde se encuentran los hoteles y las atracciones más importantes del destino.

En el evento también se llevará a cabo una sesión de yoga en la avenida de Las Vegas, con un costo adicional.

Además, los participantes de la carrera disfrutarán de un festival de música todo el fin de semana, con diferentes DJ's y bandas musicales. En la línea de meta habrá una gran fiesta con Dj Machi y DJ Mal-Ski.

La carrera arranca de la Toshiba Plaza, afuera de la T-Mobile Arena. La ruta incluye el letrero Welcome to Las Vegas, las fuentes de Bellagio y el centro de la ciudad, para terminar a la mitad de The Strip.





¿Cuándo es la carrera Rock ‘n’ Roll Las Vegas y cuánto se corre?





Hay dos fechas para el Rock ‘n’ Roll Las Vegas Running Series y cada día se corre una distancia diferente.

El sábado 24 de febrero se llevará a cabo la carrera de cinco kilómetros. El domingo 25 de febrero se correrán los 10 kilómetros y el medio maratón.

La sesión de yoga está programada para el domingo 25 de febrero, también en The Strip de Las Vegas.

Para cada una de las distancias hay una medalla diferente, todas inspiradas en los símbolos de la ciudad.

Precio de la carrera Rock ‘n’ Roll Las Vegas 2024





El costo de la inscripción a la carrera cambia de acuerdo con la distancia que planeas recorrer y estos son los precios:

Medio maratón: 175 dólares.

Carrera de 10 kilómetros: 165 dólares.

Carrera de 5 kilómetros: 99 dólares.

El paquete incluye playera y medalla de la carrera Rock ‘n’ Roll Las Vegas Running Series, así como a los eventos de entretenimiento del fin de semana.

Las experiencias VIP, que van de los 159 a los 329, incluyen catering antes de la carrera, bebidas alcohólicas, baños privados y accesos preferentes a los conciertos.