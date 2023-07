Unas chicas se llevaron una terrible sorpresa al encontrar una cámara escondida en el departamento que rentaron a través de la plataforma Airbnb en Florida, en Estados Unidos.

Las mujeres publicaron en TikTok el video en el que mostraban el hallazgo de la cámara, en la propiedad en la que planeaban pasar unos días para buscar casas, ya que planeaban mudarse cerca de la zona.

Las jóvenes ya se habían instalado en el apartamento y cuando una de ellas se estaba cambiando en una de las habitaciones notó algo extraño al levantar la mirada hacia la lámpara.

Su amiga había salido del departamento, pero regresó en cuanto le llamó para decirle asustada que había una cámara oculta en la propiedad.

Aunque la joven quiso tranquilizar a su amiga y despejar sus dudas, ella también se sorprendió al ver la cámara oculta en la lámpara. “La cámara miraba directamente al espejo, lo que significa que se podía ver cualquier cosa que hiciéramos en el cuarto”, contó la joven Katelyn Boss a medios locales.

Luego de encontrar la cámara escondida, las chicas llamaron a la policía para pedirles su ayuda. “Siento que estoy siendo observada y no me siento segura en mi Airbnb”, dijo una de las huéspedes al pedir el apoyo de los oficiales.

Minutos después llegó una patrulla al apartamento y los agentes revisaron todos los focos para ver si había cámaras ocultas.

“Los policías nos dijeron que honestamente no saben si es una cámara o no y que no están educados en ese campo”, contó Katelyn a través de un video en TikTok.

Aunque los oficiales no encontraron otro objeto que fuera sospechoso, las mujeres no se sentían seguras en la vivienda, así que lo reportaron en la plataforma de Airbnb.

Finalmente las mujeres consiguieron que Airbnb les cambiara el alojamiento por un sitio que aseguraron era mejor que el primero en el que se habían hospedado. Sin embargo, hasta el momento no han confirmado si realmente lo que habían encontrado era una cámara.