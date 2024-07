¡Atención, mexicanos! La Ciudad de México (CDMX) conocida como la Ciudad Monstruo por su amplitud y diversidad, logró posicionarse como el mejor territorio en el mundo para disfrutar de la cultura, no sólo por su gastronomía, sino por la oferta de museos que ofrece.

De acuerdo con ‘The world’s 20 best cities for culture right now’ de Time Out, existen veinte metrópolis que destacan por su escena cultural, sin embargo, la capital mexicana sobrepasó a entidades como Praga, París o Nueva York, pero, ¿cómo la evaluaron?

¿Por qué la CDMX es la mejor ciudad cultural del mundo?

Aunque la Ciudad de México destacó por ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros una amplia gama de actividades culturales como obras de teatro, festivales al aire libre, recintos arquitectónicos de relevancia internacional o el tradicional desfile de Día de Muertos, su posición “ganadora” se debe a su oferta museística.

El Sistema de Información Cultural, informó que existen 185 museos en la capital mexicana, lo que la convierte en una de las entidades con mayor número de recintos culturales, que además de ser asequibles, demuestran la importancia de la historia de México.

“Los museos de la CDMX exhiben de todo, desde artefactos aztecas y arte popular hasta pinturas surrealistas, y muchos de ellos están alojados en edificios espectaculares”, señaló Time Out.

¿Qué museos visitar en la Ciudad de México?

La Ciudad de México ofrece gran cantidad de museos para satisfacer los gustos de todos sus visitantes, desde el recién inaugurado Museo del Perfume (MUPE), hasta el tradicional Museo de Historia Natural en el Bosque de Chapultepec.

Sin embargo, Mauricio Nava, editor de Time Out, señaló que también hay galerías como Kurimanzutto, que destaca por su escena artística con enfoque contemporáneo y de vanguardia.

El estudio, aunque no hizo un acercamiento a todos los recintos de la capital mexicana, ejemplificó la escena cultural del 'país azteca' con los siguientes lugares de importancia histórica, cultural y social.

Palacio de Bellas Artes.

Museo Soumaya.

Kurimanzutto.

Museo Frida Kahlo.

Festival del Centro.

Algunos de los museos de la Ciudad de México abren sus puertas de forma gratuita para todos sus visitantes durante todos los domingos.

¿Cuáles son las 20 mejores ciudades culturales del mundo?

Alrededor del mundo, hay 20 ciudades que destacan entre las demás por su oferta cultural con actividades musicales, arte callejero, paisaje teatral, recintos históricos y asequibilidad para los turistas nacionales y extranjeros. Praga, París, Nueva York, Viena y Ciudad del Cabo son algunas de ellas.

La Ciudad de México obtuvo el primer lugar entre las Mejores Ciudades Culturales del Mundo, superando a Praga, Ciudad del Cabo, Buenos Aires, Atenas, Edimburgo y Viena. pic.twitter.com/vhQ02moSDD — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 11, 2024