La mayoría de nosotros estamos contando los días hasta que lleguen las vacaciones, y cada uno es deseoso de algo diferente cuando se trata de descansar. Ahora, vacaciones increíbles y asequibles, bueno... ¡eso está en la lista de deseos de todos!

Antes de emprender su aventura en Universal Orlando Resort o Universal Studios Hollywood , tenemos algunos tips exclusivos para ayudarte a elegir upgrades y beneficios que tienen una increíble relación calidad-precio.

Ticket 3 Park Explorer para Universal Orlando Resort

El nombre lo dice todo: la garantía de explorar los 3 parques temáticos de Universal Orlando Resort - Universal Studios Florida, Universal's Islands of Adventure y Universal's Volcano Bay - de la mejor manera. Esto hace que tu planificación sea mucho más fácil. Además, este ticket tiene otras ventajas:

No es necesario establecer una fecha de visita

Con el Ticket 3 Park Explorer, puedes empezar a utilizar tu billete en la fecha que quieras y será válido a partir de esa fecha por un periodo de 14 días. Es decir, son 14 días de visitas ilimitadas para disfrutar de los parques. Esto te libera del estrés de los imprevistos. En caso de que algo suceda, no vas a perder el día del parque, porque no hay una fecha establecida. Tampoco es necesario reservar nada, no hay ningún paso adicional. Es tener el ticket en la mano y ya está.

Más parques pagando menos

El ticket 3-Park Explorer tiene el mismo precio que el ticket 2-Park Explorer e incluye acceso al parque temático acuático Universal's Volcano Bay sin costo adicional. Por el mismo precio, tienes un parque extra para visitar. Es un parque acuático increíble, inmersivo, tecnológico y perfecto tanto para relajarse como para disfrutar de las atracciones más radicales.

Flexibilidad

¡La palabra clave para un viaje a Orlando es flexibilidad! A veces, la familia quiere ir al parque por la mañana, quedarse junto a la piscina y volver al parque más tarde ese día. Hay tickets que no te dan esa libertad. Con el ticket Explorer, además de 14 días de visitas ilimitadas, puedes cambiar de parque, ir por la mañana y volver por la noche, y visitarlos el mismo día tantas veces como quieras.

Express Pass

Este es un ticket que se compra por separado del ticket regular del parque. El Universal Express te permite saltar las filas regulares del parque y es válido para la gran mayoría de las atracciones en los parques de Universal; este boleto se vende tanto en Universal Orlando Resort como en Universal Studios Hollywood. Con este ticket, te unes a una fila separada, mucho más pequeña, más rápida y optimizas tu tiempo en el parque.

Para obtener una relación calidad-precio aún más sorprendente en Universal Orlando, quedes en uno de los hoteles de categoría Premium. Si bien la tarifa diaria puede costar un poco más que las de las categorías Preferred, Economy Plus y Economy, pero Loews Portofino Bay Hotel, Loews Pacific Resort y Hard Rock Hotel ofrecen Universal Express Unlimited gratis – el huésped tiene derecho al beneficio por la tiempo durante la duración de la estancia, sin pagar nada extra por ello.

Entrada anticipada a Universal Orlando Resort

Lo cierto es que alojarse en uno de los ocho hoteles de Universal Orlando Resort solo tiene ventajas. Y muchas. Cuando se hospeda en Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel y Loews Royal Pacific Resort, Loews Sapphire Falls Resort, Universal's Cabana Bay Beach Resort y Universal's Aventura Hotel, Endless Summer Resort - Surfside Inn and Suites o Dockside Inn and Suites, gana la Entrada Anticipada a las áreas de The Wizarding World of Harry Potter y al parque Universal's Volcano Bay hasta una hora antes de la apertura del parque temático.

Es decir, los invitados disfrutan de las áreas de Harry Potter, que están súper concurridas, antes de los demás. Y eso es un gran beneficio, porque puedes disfrutar de todo con más tranquilidad.

Experiencia VIP

¿Quieres tener una experiencia absolutamente exclusiva en Universal Orlando Resort o Universal Studios Hollywood? Con la experiencia VIP Tour te sentirás como una estrella de cine, con un recorrido guiado, sin colas, por las atracciones más famosas y descubrirás los secretos que pocos conocen. Tu guía turístico no solo puede brindarte información exclusiva sobre las atracciones, sino que también te ayudará a asegurar asientos prioritarios y de primera fila en atracciones seleccionadas. Mejor que eso, ¡imposible!

My Universal Photos

¿Diversión sin foto? ¡No en Universal! El paquete de fotos My Universal Photos te permite concentrarte en la diversión y al mismo tiempo capturar cada momento inolvidable. El paquete de 1 día te da derecho a una descarga ilimitada de fotos digitales de las atracciones que visitas y los encuentros con los personajes. Esto es aún más valioso si tienes niños pequeños contigo, para que no tengas que alcanzar su teléfono todo el tiempo.

El paquete incluye fotos dentro de las atracciones, lo que realmente vale la pena, ya que los teléfonos celulares no están permitidos en la mayoría de las atracciones.

La información es cortesía de Universal Orlando Resort