La modelo Ashley Graham es una de las principales promotoras del body positive y esta vez deslumbró en Instagram al mostrar sus curvas en bikini.

La estrella de las pasarelas se mostró ataviada con un bikini de color lavanda que dejó al descubierto su silueta. Graham es madre de 3 niños y desde hace tiempo se ha pronunciado en contra de la edición de sus fotografías, por lo que lució sus estrías y celulitis para visibilizar los cuerpos reales.

Ashley Graham presumió su belleza natural, únicamente agregando delineador negro alrededor de los ojos y labial nude.

Realizó la sesión fotográfica para promocionar un sérum para el cuerpo, con colágeno.

Ashley Graham siempre ha dicho que la confianza es la clave número uno para lucir un bikini.

La sesión de fotografías se produce después de que se anunciara que ella presentará el nuevo reality show Dreamhouse Challenge de HGTV.

La serie consistirá en ocho equipos de celebridades que intentarán transformar una casa de California en la casa de Barbie. Cuando esté lista, una super fan de Barbie ganará una estadía en la “casa de los sueños".

“No puedo esperar para ver el estilo característico de Barbie en un hogar real. Ella ocupa un lugar especial en mi corazón, especialmente desde que Mattel creó una muñeca única de mí en 2016. Se siente como el cierre de un círculo porque ahora participo en la creación de su verdadera Dreamhouse”.

Ashley Graham

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Ashley Graham

La casa tendrá una cocina de la década de 1960, una guarida de ambiente disco para Ken de la década de 1970 y un dormitorio glamoroso de la década de 1980.

Hace un par de días, Ashley Graham celebró haber cumplido 20 años en la industria del modelaje y ser honrada por el Nat'l Women's History Museum.

Recibió decenas de comentarios que la halagaron por marcar un antes y después para las mujeres de talla grande en el modelaje. “Impresionante. Te mereces eso y más. No tienes idea de a cuántas has ayudado en el camino mientras trabajabas. Yo incluida. Te amo”, escribió una de sus seguidoras”.

Ashley Graham también ha sido muy abierta sobre los cambios en su cuerpo desde que se convirtió en madre. Durante sus embarazos ha compartido sus fotos con estrías en el abdomen y ha hablado sobre lo complicada que puede llegar a ser la lactancia.

(Photo by ANGELA WEISS / AFP) Ashley Graham

“Cuando me quedé embarazada de Isaac, me golpearon en la cara con dichos como 'Oh, realmente vas a tener que practicar lo que predicas sobre body positive’' porque mi cuerpo estaba cambiando muy rápido. Me cuido mucho a mí y a los niños, pero hay una conversación constante que tengo conmigo misma: 'Tu cuerpo es un recipiente. Tu cuerpo es fuerte. Tu cuerpo está destinado a hacer esto'. Y las afirmaciones nunca desaparecen”, dijo al medio Popsugar.