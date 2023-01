Costo del permiso I-94 para cruzar a Estados Unidos en 2023 y cómo se tramita

Si planeas un viaje a Estados Unidos por vía terrestre en este 2023, debes tomar en cuenta que necesitas tramitar el permiso I-94, en el que se registra tu entrada y salida del país.

Para este año, al gobierno estadounidense mantuvo la tarifa del formulario, por lo que pagarás lo mismo que en 2022.

Casi todos los extranjeros requieren tramitar esta forma al ingresar por tierra a la Unión Americana, con excepción de los ciudadanos y residentes estadounidenses, los visitantes canadienses y los extranjeros que cuentan con una visa de inmigrante.

El permiso I-94 también lo requieren los viajeros que ingresan por vía aérea y marítima a Estados Unidos, pero las compañías que los transportan facilitan para que el proceso se realice automáticamente.

Las extranjeros que cruzan la frontera por tierra tienen la opción de adelantar el trámite a través de internet o realizarlo al llegar a Estados Unidos. En esta forma, un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) especifica el tiempo autorizado que tienes para permanecer en el país de forma legal. Debes salir de la Unión Americana dentro del lapso autorizado en la Forma, de lo contrario podrían deportar o cancelarte la visa.

No obstante, la CBP precisa que el permiso ya no se otorga en papel, “excepto en circunstancias limitadas”. Generalmente se indica el periodo de estancia autorizado en el pasaporte que llevas. Sin embargo, hay casos en los que no se precisa y debes recurrir a consultarlo línea.

Costo del permiso I-94 en 2023

Este formulario tiene un costo de 6 dólares por persona, que según el tipo de cambio actual equivale a 120 pesos mexicanos.

Al adelantar el proceso en línea, el permiso se puede pagar con tarjeta de crédito, débito y PayPal. Al tramitarlo tras llegar a la frontera se puede utilizar efectivo. Este pago no es reembolsable, según indica Aduanas y Protección Fronteriza.

Si realizas el proceso por internet, tendrás un periodo hasta siete días para presentarte en un puerto de entrada y cruzar a Estados Unidos para que te den el pase definitivo. En caso de que no te presentes en el plazo definido, tendrás que realizar el trámite nuevamente y pagar otros seis dólares.

¿Cuánto cuesta el permiso I-94 al viajar por avión o barco?

Debido a que Aduanas y Protección Fronteriza automatizó el Formulario I-94 de registro de entrada y salida de Estados Unidos, los viajeros ya no deben pagar ninguna tarifa ni llenar el documento al ingresar al territorio por vía aérea o marítima.

El oficial indicará en el pasaporte el periodo de estancia autorizado en la Unión Americana. En caso de que no lo informe, los viajeros podrán consultarlo en el sitio web o en la app de CBP.

¿Cómo tramitar el permiso I-94?

1. Entra al sitio i94.cbp.dhs.gov y selecciona el apartado “Apply for new I-94” y “Apply now”.

2. Selecciona la forma de tu llegada a Estados Unidos, el sitio sólo permitirá continuar con el proceso si tu ingreso es por un puerto terrestre.

3. Escribe nombre completo, fecha de nacimiento y género. Tendrás que poner también el número de pasaporte y de visa (se encuentra en la parte trasera de la tarjeta).

4. Añade la dirección del lugar donde te hospedarás en Estados Unidos.

5. El sistema generará una solicitud del formulario I-94 y pedirá pagues de 6 dólares a través de internet. Si no realizas el pago de forma inmediata, el sistema borrará tu formulario al cerrar la pestaña del navegador.

Tras completar el proceso, te proporcionarán un recibo que deberás presentar en tu llegada a los Estados Unidos, junto con tu pasaporte y visa.

En caso de que no adelantes el proceso del permiso I-94, tendrás que realizarlo al llegar a un puerto terreste, brindar todos tus datos personales y de contacto, pasar por una entrevista con un oficial de Aduanas y realizar el pago de 6 dólares.

¿Quiénes deben tramitar el formulario I-94?

- Refugiados y personas con estatus de asilo.

- Mexicanos con tarjeta de cruce fronterizo que viajarán 40 kilómetros lejos de la frontera o que tendrán una estancia de más de 30 días en el país.

- Extranjeros que quieren ajustar su estatus mientras se encuentran en Estados Unidos.

- Personas que quieren extender su estancia en el país.