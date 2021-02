Si estás planeando que tus próximas vacaciones sean en las idílicas playas de Estados Unidos, considera visitar no sólo las más populares, sino las mejores del país.

Tanto en la costa este del país, como en la oeste hay innumerables destinos que lo ofrecen todo, desde cálidos climas, hasta playas ideales para hacer surf, para nadar, incluso para pasear o realizar actividades al aire libre con toda la familia.

TripAdvisor realizó su ranking anual Travelers’ Choice Best of Best para ayudar a los viajeros a elegir mejor su destino vacacional este 2021, en especial las mejores playas de Estados Unidos.

El sitio web, especializado en reseñas de viajes, se basó en miles de comentarios de sus usuarios, así como reseñas y la calidad de éstas y las calificaciones que se le otorgó a cada destino en 2020.

¿Cuáles son las mejores playas de Estados Unidos?

10. Kailua Beach Park, Hawái

Con decenas de opciones de estadía y una amplia variedad de restaurantes, esta playa es elegida por muchos viajeros por su belleza, tranquilidad y clima.

Se puede practicar kayak, snorkeling, paddle surf, o bien salir de paseo por la zona de South Shore Aloha, Turtle Canyon o por la playa de Kailua a pie o en canoa.

9. Madeira Beach, Florida

Ubicada en Florida, esta playa presume de aguas limpias y arena blanca. Combina paisajes urbanos y naturales con los condominios ubicados sobre la playa y espacios de descanso entre sus dunas de arena, así como atardeceres y cristalinas aguas.

8. Wai’anapanapa State Park

Se trata de una playa de arena negra producida por la actividad volcánica de la isla. Su privacidad y belleza hicieron que se incluyera en el top 10 del listado anual.

Entre sus ofertas turísticas, la playa ofrece excursiones a las cascadas de Hana, exploración de la vida salvaje con avistamientos de tortugas.

7. Ogunquit Beach, Maine

La costa de Ogunquit se puede disfrutar desde sus senderos pavimentados rodeados por acantilados rocosos, calas de arena, zonas de embarcaciones, muelles, playas familiares, restaurantes y tiendas.

Verano es la mejor oportunidad de visitar el lugar, ya que renace la escena artística que suele atraer a los turistas con el Ogunquit Playhouse y el Museo de Arte Americano de Ogunquit.

6. Napili Beach, Hawái

Otro atractivo de Hawái es Napiili Beach, ubicada en Lahaina. Esta playa es calificada como una de las mejores debido a su limpieza, arena fina, belleza sin igual, aguas claras y cálidas, además de su oferta hotelera.

En la zona hay al menos 31 hoteles, más de 10 B&B y hostales y más de 800 opciones de alquiler.

5. Cannon Beach, Oregón

Presume de escenarios naturales sin igual, con acantilados, rutas de senderismo y más. Es común encontrar diversas especies salvajes dentro y fuera del mar.

Es ideal para pasear, disfrutar de un día libre y relajado, pero no para nadar o practicar deportes acuáticos, ya que sus aguas suelen estar frías y agitadas la mayor parte del año.

4. Wailea Beach, Hawái

La belleza de este lugar enamora a sus visitantes, principalmente por su arena dorada y vegetación abundante que adorna los paisajes.

Dentro de sus aguas cristalinas se puede disfrutar del snorkeling, natación y más. Regularmente se dan paseos en canoa para divisar la vida marina y se llevan a cabo viajes en helicóptero y sesiones fotográficas a la orilla del mar como parte de su oferta de entretenimiento.

3. Moonstone Beach, California

Los viajeros calificaron a esta playa por su belleza y porque se pueden encontrar con facilidad piedras lunares y jade.

En los alrededores la zona ofrece más de 15 hoteles y una amplia oferta de hoteles y alquileres vacacionales.

Ubicada frente al Océano Pacífico, Moonstone encanta a todos sus visitantes que desean relajarse y encontrar experiencias únicas.

2. Ka’anapali Beach, Hawái

Al igual que muchas playas de Hawái, Ka’anapali es ideal para los visitantes que disfrutan de los deportes y actividades acuáticas como el snorkeling o el stand up paddle gracias a sus aguas limpias y tranquilas.

Sus principales atractivos fuera del agua son Haleakala Crater, Pipiwai Trail y Haleakala National Park.

En sus alrededores hay una amplia oferta de hospedaje, con más de 31 hoteles, más de 800 opciones de alquiler y 39 restaurantes que explotan el sabor local e internacional.

1. Saint Pete Beach, Florida

Fue elegida como la mejor debido a su belleza, amplia oferta turística y espacios familiares.

En los alrededores de la playa se encuentran las atracciones de Pensacola Lighthouse, Fort Pickens Area, el Museo Nacional de Aviación Naval y Santa Rosa Island.

El año pasado figuró en la segunda posición.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí