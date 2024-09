¿Te vas de vacaciones a las playas de Estados Unidos, pero temes a la temporada de huracanes? La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) tiene previsto que la temporada de huracanes termine el 30 de noviembre de 2024.

La NOAA ha pronosticado que la temporada de huracanes 2024, que inició el 1 de junio, tiene un 85% de probabilidades de ser superior a la normal, un 10% de ser cercana a la normal y solo un 5% de ser inferior a la normal.

Se espera que haya entre 17 y 25 tormentas con nombre (vientos de 39 mph o más), de las cuales entre 8 y 13 podrían convertirse en huracanes (vientos de 74 mph o más). Además, se prevé que entre 4 y 7 de estos huracanes sean de categoría 3 o superior, con vientos de 111 mph o más. Los meteorólogos tienen un 70% de confianza en estas predicciones.

La actividad superior a la normal se debe a varios factores, incluyendo temperaturas oceánicas cálidas casi récord en el Atlántico, el desarrollo de condiciones de La Niña en el Pacífico, vientos alisios reducidos y menor cizalladura del viento, todos los cuales favorecen la formación de tormentas tropicales.

El Dr. Rick Spinrad, administrador de la NOAA, subrayó la importancia de estar preparados para condiciones climáticas extremas y emergencias, ya que pueden ocurrir en cualquier momento y traer peligros adicionales como tornados, inundaciones y granizo.

Factores que influyen en la temporada de huracanes

El cambio climático, impulsado por la actividad humana, está calentando los océanos y derritiendo el hielo terrestre, lo que eleva el nivel del mar y aumenta el riesgo de marejadas ciclónicas.

Este aumento del nivel del mar amplifica el potencial de daño de los huracanes. La NOAA y FEMA enfatizan la necesidad de un enfoque proactivo para enfrentar el panorama climático desafiante, destacando que la preparación hoy puede marcar una gran diferencia en la recuperación futura.

¿Debo cancelar mi viaje durante la temporada de huracanes?

No es necesario cancelar tu viaje, siempre y cuando no haya una alerta. Visit Florida aconseja, al hacer planes de viaje durante la temporada de huracanes, consultar a las aerolíneas, hoteles, empresas de alquiler de automóviles, etc., para averiguar cómo informan a sus huéspedes cuando se acerca un huracán, qué medidas planean tomar y qué políticas de reembolso tienen en vigor.

¿Qué deben hacer los viajeros si se acerca un huracán?

En caso de que un huracán llegue al destino que visitan, los viajeros deben estar informados por medios de comunicación serios y seguir todas las instrucciones de las autoridades locales. Esto los ayudará a tener información precisa y oportuna que los ayude a tomar las decisiones. “Si se les pide a los visitantes que evacuen las áreas costeras, sigan las instrucciones de los funcionarios de respuesta a emergencias”.

Categorías de huracanes y daños que provocan

Categoría 1:

Velocidad del viento: 119–153 km/h.

Oleaje: 1.2 a 1.5 metros,

Sin daños en estructuras de edificios.

Daños en arbustos y árboles.

Inundaciones en zonas costeras.

Daños de poco alcance en puertos.

Categoría 2:

Velocidad del viento: 154–177 km/h.

Oleaje: 1.8 a 2.4 metros.

Sin daños en estructuras de edificios.

Daños en tejados, ventanas y vegetación.

Inundaciones en puertos.

Categoría 3:

Velocidad del viento: 178–209 km/h.

Oleaje: 2.7 a 3.7 metros.

Edificios pequeños con daños.

Posibilidad de inundaciones tierra adentro.

Categoría 4:

Velocidad del viento: 210–249 km/h.

Oleaje: 4.0 a 5.5 metros.

Daños en estructuras.

Desplome de tejados.

Inundaciones tierra adentro.

Categoría 5:

Velocidad del viento: Mayor a 250 km/h.

Oleaje: Mayor a 5.5 metros.

Inundaciones en plantas bajas de edificios.

Requiere evacuar a la población.