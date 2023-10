La ciudad de San Antonio, en Texas, se alista para uno de los eventos más importantes del año, el tradicional Desfile de Día de Muertos en el River Walk que se realizará este fin de semana.

Como cada año, decenas de barcazas navegarán por el río principal de San Antonio, adornadas con decoración alusiva a la tradición mexicana de Día de Muertos, en honor a esta festividad.

En esta edición del Day of the Dead San Antonio River Parade participarán 26 barcazas adornadas con altares y catrinas, mientras se toca música tradicional mexicana. Cada una de las embarcaciones representa una figura diferente o tradición asociada al festejo de orígenes prehispánicos.

Los botes son decorados con las creaciones de artesanos originarios de México que buscan transmitir la belleza de la tradición de Día de Muertos a los espectadores.

El evento se puede ver desde los restaurantes que se encuentran a la orilla del River Walk de San Antonio o desde los asientos reservados para los visitantes que compren los boletos para el evento.





¿Cuándo será el desfile de Día de Muertos en el River Walk de San Antonio?





El tradicional evento se realizará este viernes 27 de octubre a las 19:00 horas del tiempo local en el corazón de la ciudad texana.

El desfile por Día de Muertos arrancará en el River Walk a la altura de Pecan Street, llegará hasta Tower of the Americas Way y terminará cerca de las 20:30 horas cerca de E Commerce Street.





¿Cómo ver el Día de Muertos en el River Walk de San Antonio?





Si quieres presenciar el magno evento de la ciudad de San Antonio todavía hay boletos para este viernes 27 de octubre.

A través de internet hay tickets disponibles desde los 18 dólares, pero hay más caros de acuerdo con la vista que ofrecen. Los menores de dos años entran de forma gratuita.

También hay hoteles y restaurantes que ofrecen paquetes para ver el espectáculo pero los precios van de los 55 hasta los 500 dólares. de los lugares que ofrecen vistas especiales para el Desfile de Día de Muertos en San Antonio son el Hard Rock Café, Zocca Cuisine d’Italia, Hilton Palacio del Río, Biga on the Banks y Hotel Contessa.

Además, algunos medios locales transmitirán el evento en el River Walk a través de redes sociales.