¿Quieres probar lo mejor de la gastronomía de Texas? La ciudad de San Antonio organiza un festival gastronómico en el que podrás disfrutar de los mejores sabores de la región.

Se trata de Tasting Texas, donde encontrarás sabores únicos en platillos, gracias a que acudirán los 100 chefs más reconocidos del estado, sin tener que salir de San Antonio. Además, probarás cocteles y bebidas de autor para acompañar tus alimentos.

Si eres amante de la gastronomía también tendrás la oportunidad de aprender de expertos con los paneles educativos que se ofrecerán durante el evento.

Algunos de los expertos culinarios que acudirán al Tasting Texas Wine and Food Festival son Emiliano Marentes (ELEMI Restaurant), Geronimo Lopez (Botika), Brett Viber (The Table), Nicola Blaque (The Jerk Shack) y Sarah Grueneburg (Monteverde Restaurant & Pastificio).

La ciudad de San Antonio es conocida por su alto nivel dentro de la industria gastronómica, especialmente por la mezcla de sabores que ofrece. En esta región de Texas puedes encontrar más de 4 mil restaurantes y food trucks, desde la comida BBQ hasta cocina de autor.





Fechas del festival gastronómico Tasting Texas en San Antonio





El evento culinario más importante de San Antonio se realizará del jueves 26 al domingo 29 de octubre y cada día encontrarás algo diferente.

La tarde del 28 de octubre se realizará The Grand Tasting y el 29 se llevará a cabo el Burgers, Bourbon & Beer, donde probarás las hamburguesas más exquisitas.

El domingo también se realizará un brunch con champagne en una de las barcazas del River Walk de San Antonio.

Además, se realizarán espectaculares cenas para mostrar la diversidad de la gastronomía de la ciudad.

La cita para probar lo mejor de la gastronomía texana es en la zona conocida como La Villita, en San Antonio. Si quieres disfrutar de catas de vinos y licores para acompañar tus alimentos, debes acercarte a la entrada sur, cerca del Hotel Fairmount, donde se encontrarán los expertos en la materia.









Costo de los boletos para el festival gastronómico en San Antonio, Texas





Tasting Texas Wine and Food Festival ofrece diferentes tipos de boleto, de acuerdo con lo que quiera incluir en la experiencia culinaria.

Los tickets más baratos para algunos eventos del festival tienen un precio de 60 dólares, aunque otros como el brunch en el River Walk llegan a los 250 dólares.

El paquete que incluye todos los eventos para los cuatro días, cuesta 520 dólares. Aunque si quieres pagar un poco menos y tener acceso a la mayor parte del festival, el costo del paquete San Juan es de 280 dólares.

Los ingresos del festival se recaudarán para programas y becas de la Fundación James Beard, para apoyar a estudiantes de gastronomía en el estado de Texas.