Este mes de junio, Denver celebrará el Mes del Orgullo en apoyo a la comunidad LGBTQ+ con una variedad de eventos destacados, incluido el Denver PrideFest, reconocido como uno de los 10 principales eventos del orgullo en el país. Como la ciudad más grande en un radio de 965 kilómetros, Denver atrae a miembros de la comunidad LGBTQ+ de todo el oeste y el mundo, lo que resulta en vecindarios acogedores, hoteles, restaurantes y tiendas amigables con la comunidad queer, así como numerosos eventos anuales que atraen a multitudes enormes.

El Coors Light Denver Pride Parade permite a los visitantes disfrutar de un desfile, bailarines y carros alegóricos a lo largo de la Avenida Colfax, la calle comercial más larga de los Estados Unidos. Denver PrideFest también es reconocido como una de las celebraciones más familiares del país.

El Denver PrideFest de este año se llevará a cabo los días 24 y 25 de junio de 2023. Los festejos de fin de semana comienzan con la carrera Pride 5K el 24 de junio y la celebración continúa durante todo el fin de semana con el Coors Light Denver Pride Parade el 25 de junio. El escenario principal del PrideFest de Denver contará con ABSOLUT.® Dance World con presentaciones de Deanne, DJ T-Beatz y muchos más, así como artistas destacados de RuPaul's Drag Race. El PrideFest de Denver es producido por The Center on Colfax, una organización sin fines de lucro con registro 501-c-3 que brinda programas y servicios durante todo el año a la comunidad LGBTQ+.

Además de PrideFest, Denver celebrará durante todo el mes con el evento Big Pride Energy en la compañía cervecera Call to Arms Brewing del 1 al 24 de junio; la Indie 102.3 Pride Party en Meow Wolf el viernes 2 de junio; Noche del Orgullo en los Rockies el viernes 9 de junio; ; Denver Beer Co. lanzará "Berry Proud" Sour Ale el 1 de junio, y una parte de las ganancias de la cerveza y la mercancía apoyarán a One Colorado; Pride Powerhouses from A-Z Drag Show también el jueves 22 de junio y Rainbows and Revolutions en el Centro de Historia de Colorado, entre otros eventos. Consulte el sitio web de VISIT DENVER para ver un calendario completo de eventos.

La celebración y el apoyo de Denver a la comunidad LGBTQ+ se extienden más allá del mes de junio con vecindarios acogedores, tiendas, restaurantes y bares amigables con la comunidad LGBTQ+, como Pie Queen, Blush and Blu, Rita’s Law, Third Culture y Mozart’s Denver, solo por mencionar algunos, y eventos como el Festival de Cine CinemaQ y el Rodeo Gay de Colorado.

La ciudad tiene una larga y orgullosa historia LGBTQ+, con la primera celebración del Orgullo en el Parque Cheesman en 1974. En 1990, Denver se convirtió en uno de los primeros municipios en adoptar una política contra la discriminación, incluyendo a gays y lesbianas, y en 2014, Colorado legalizó el matrimonio igualitario, honrando el amor en todas las comunidades. Obtén más información sobre la historia LGBTQ+ de la ciudad en el sitio web de VISIT DENVER.