Disney reemplaza su sistema de entradas aceleradas FastPass; así es el nuevo

Walt Disney World y Disneyland están reemplazando su sistema de reserva de entradas aceleradas FastPass+ gratuito por un nuevo servicio de pago disponible en las aplicaciones de los parques Disney.

Se trata de Disney Genie, un servicio que llegará oficialmente en otoño con el objetivo de hacer más fácil y rápida la planificación de visita de cada huésped. ¿De qué forma? Aquí te lo explicamos.

En los primeros detalles revelados, Disney dijo que el servicio incluirá opciones de itinerario mejoradas y personalizadas, así como reservas para restaurantes y tiempos previstos de espera.

Con Disney Genie, los visitantes podrán hacer sus reservas de atracciones el mismo día de su visita a través del programa de entrada acelerada llamado Lightning Lane dentro de las herramientas de las aplicaciones My Disney Experience y Disneyland.

Lighthing Lane permitirá elegir el próximo horario disponible para los paseos o atracciones que se quiera visitar, señala la empresa en un anuncio. Este programa estará disponible durante todo el día, a partir de las 7 am.

Una segunda opción de Lighthing Lane permite a los visitantes comprar por separado accesos garantizados para dos atracciones de alta demanda individuales no incluidas en Disney Genie como Seven Dwarfs Mine Train o Remy’s Ratatouille Adventure. El costo de los accesos acelerados a atracciones de alta demanda todavía no se revelan.

Las reservas de entradas aceleradas en Disney Genie estarán disponibles con un costo de $15 dólares por boleto por día. El pago garantiza el acceso rápido a más de 40 atracciones de Disney World en los cuatro parques (Magic Kingdom Park, Epcot, Disney’s Hollywood Studios y el parque temático de Disney’s Animal Kingdom).

Discover Disney Genie service, a great new offering designed to make planning your best Disney day at @WaltDisneyWorld Resort or @Disneyland Resort that much easier. It’s all coming this fall. https://t.co/jtwe1XBdwH pic.twitter.com/vS6AkEuVCB