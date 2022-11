Disney World en Orlando aumenta precios de sus boletos de un día

Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, aumentará los precios de los boletos para visitas de un día a partir del próximo 8 de diciembre.

Las tarifas cambian de acuerdo con el parque que se visite y de la demanda esperada para el día de la visita, pero Magic Kingdom se posiciona como el más costoso.

La compañía de Mickey Mouse explicó que Magic Kingdom registrará un incremento de precio sobre otros parques “por la increíble demanda que tiene al ser el parque temático más visitado en el mundo.

Además, las tarifas más altas se tienen para las semanas de Navidad y Año Nuevo, cuando más turistas visitan los parques de Disney, y luego disminuyen.

Esta es la primera ocasión en la que Disney World sube los precios de sus boletos desde 2019. En octubre pasado también se aumentaron las tarifas en Disneyland, por encima de los 104 dólares por persona.

En el caso de los parques de Disney en Florida, así quedarán los precios de los boletos de un día:

- Animal Kingdom: se mantiene entre 109 y 159 dólares por entrada.

- Epcot: entre 114 y 179 dólares por boleto.

- Disney’s Hollywood Studios: entre 124 y 179 dólares por entrada.

- Magic Kingdom: entre 134 y 189 dólares por boleto.

Estas tarifas aplican para los boletos de un día en cualquiera de los parques de Disney World, pero los precios de los boletos de más de dos días no sufrirán cambios.

Otro cambio que se tendrá a partir del 8 de diciembre es que la reservación requerida para visitar los parques se generará automáticamente al adquirir un boleto de un día para el resort.

No obstante, quienes acudan más de un día deberán hacer su propia reservación. En caso de no realizarla, no se admitirá el acceso.

Además, los precios de los pases Park Hopper y Park Hopper Plus, para entrar a más de un parque por día, también cambiarán de tarifa según la fecha, aunque los costos no han sido revelados.

Aumentan precios de pases anuales de Disney World

El resort de Disney en Florida también subirá las tarifas de sus pase anuales:

- Pirate Pass: pasa de 699 a 749 dólares por persona.

- Sorcerer Pass: sube de 969 a 899 dólares por persona.

- Incredi-Pass: pasa de mil 299 a mil 399 dólares por persona.

El Pixie Pass se mantendrá con un precio de 399 dólares, por el momento.