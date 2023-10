El 14 de octubre ocurrirá el próximo eclipse solar anular, también conocido como ‘’anillo de fuego’’ después de su última aparición en México en 1991, pero, ¿ya sabes dónde verlo?

En la Ciudad de México se realizarán reuniones en puntos estratégicos para observar el fenómeno astronómico con ayuda de profesionales en el área y equipamiento especial para evitar algún daño en los ojos de los visitantes.

Se estima que oscurecerá la ciudad a partir de las 9:45 am, llegará a su punto máximo a las 11:22 am y finalizará a la 1:10 pm. Checa los detalles para no perderte este espectáculo en el Museo de las Ciencias.

Observa el eclipse en El Universum de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso a disposición del público general las inmediaciones del Museo de las Ciencias, mejor conocido como ‘El Universum’, con el objetivo de que tanto niños como adultos puedan conocer los secretos escondidos de los eclipses, además de poder verlo acompañado de científicos que los guiarán en el proceso.

Fecha, horario, precio y dirección para ver el eclipse solar

De acuerdo con el museo, recibirán al público el 14 de octubre a partir de las 9:00 am con conferencias y talleres. Aunque dentro de las inmediaciones todas las actividades serán gratuitas, es necesario comprar el boleto de entrada al Universum el cual tiene un costo de $90 pesos y $80 para estudiantes, docentes, menores de 12 años, personas con credencial de INAPAM y ex alumnos.

La cita es en el Universum, Museo de las Ciencias, en la dirección: Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Cto. Centro Cultural, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México, CDMX

¡Es hora, vamos a ver un eclipseee! 😱🤩🤩



No lo pienses más, y córrele a 🏃🏽‍♀️🏃🏽 #Universum para que puedas disfrutar de este gran evento de forma segura 😎👍🏽



Conoce el programa 👉🏽 https://t.co/5k4YAd6lxV#EclipseEnUniversum pic.twitter.com/EInp3oHnlU — Universum Museo (@UniversumMuseo) October 11, 2023

Actividades, talleres y observación del eclipse

Para que los visitantes tengan una experiencia más completa, tienen programada una serie de actividades que aquí te compartimos.

Actividad de México bajo la sombra de la Luna - 9:00 am

Observación del eclipse - 11:00 am

Toma de foto con el eclipse - 11:00 am

Taller eclipse de papel - 2:00 pm

¿Qué necesitas llevar?

Para poder disfrutar de esta actividad solo debes llevar buena energía, ya que el Universum otorgará el equipo necesario a los asistentes. Recuerda que la entrada es apta para todo público. ¡No te lo pierdas!