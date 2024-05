La cantante y compositora Anitta deslumbró en su natal Brasil al posar bajo el sol con un diminuto bikini. De hecho fueron dos los trajes de baño que usó la celebridad, uno sobre el otro, en colores verde y amarillo.

Anitta posó para una sesión de fotografías en la playa Grumari de Río de Janeiro. Completó el look con unas arracadas plateadas enormes y una cadena de corazones que cruzó sus amplias caderas.

También usó un bikini azul sobre el que usó un mini short de mezclilla, casi imposible de llevar.

Anitta. Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

La estrella de 31 años es la reina del reguetón en Brasil y ha cautivado a todo el mundo con éxitos como Envolver y Bellakeo. Esta última canción la interpreta con el mexicano Peso Pluma.

Anitta fue la invitada de lujo al concierto que brindó Madonna en Copacabana, como cierre del Celebration Tour. Se robó los reflectores con un diminuto minivestido negro, corsé, guantes y medias traslúcidas, dejando en claro que ahora es la estrella internacional de Brasil.

“Ayer fue una noche histórica para mi ciudad de Río de Janeiro. Madonna terminó su tour en la playa de Copacabana ante más de un millón de personas. Qué momento tan especial para todos nosotros. Realmente me sentí honrada de que me haya invitado a ser parte de este momento”.

“Tu representas la libertad de toda una comunidad que ayer celebró junta tu victoria”, escribió y recibió más de 1.4 millones de reacciones.

En la serie documental Go Anitta, la estrella brasileña reveló que es bisexual. No obstante, ha recibido críticas de algunas personas en internet que dicen que nunca la han visto con mujeres. A lo que ella respondió que no una “falsa bisexual” sólo porque no haya tenido una pareja mujer en los años recientes.

“La gente quiere dictar cómo debes comportarte como bisexual. No he salido con una mujer por mucho tiempo. Tuve algo con una persona que mis amigos conocen, pero no fue nada serio. ¡A mí me pasa lo mismo con los hombres! A la gente le gusta decir: ‘Oh, ella dice que es bisexual, pero nunca ha tenido novia’”, dijo en entrevista con el medio Cosmopolitan UK.

“Me di cuenta de lo peligroso que es cuando tienes visibilidad y no sabes qué hacer con ella. Hay muchos adolescentes escuchándome. Sentí la presión”, agregó.

Anitta dice que sufrió abusos cuando era adolescente y que, al crear su personaje, tomó el control de su narrativa antes de que alguien más pudiera hacerlo. También escuchó hablar a otras mujeres de sus abusos y supo que no estaba sola.

“Cuando creé mi personaje, Anitta, sólo quería ser una mujer con la que nadie pudiera joder. Porque a veces todavía te culpas a ti misma. Piensas que si te comportaras de otra manera, eso no te habría pasado”.